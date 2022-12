Van Gaal revient sur les insultes avec des joueurs argentins après le match

Louis van Gaal a révélé qu'il était conscient des railleries des joueurs argentins à son égard après l'élimination des Pays-Bas aux tirs au but.

Les tensions sont montées d'un cran lors d'un quart de finale riche en émotions qui a vu l'Argentin Leandro Paredes envoyer un ballon sur le banc néerlandais avant d'être bousculé par le capitaine des Oranje, Virgil van Dijk. Le gardien albiceleste Emiliano Martinez s'est révélé être le héros en arrêtant deux des tirs au but néerlandais, même si l'entraîneur principal Van Gaal a révélé qu'il était bien conscient de ce que le gardien d'Aston Villa disait de lui après le match.

"Je parle un peu espagnol, après le match, le gardien de l'Argentine m'a dit que je parlais trop", a déclaré le tacticien chevronné aux journalistes après le coup de sifflet final. En effet, Martinez lui-même a déclaré aux médias : J'ai entendu Van Gaal dire : "Nous avons l'avantage aux tirs au but. Si nous allons aux penalties, nous gagnons. Je pense qu'il doit se taire".

Les commentaires de Martinez reflètent la façon dont les rivalités sur le terrain ont débordé sur les sentiments d'après-match, après que des images aient émergé de Lionel Messi traitant le buteur néerlandais Wout Weghorst d'"idiot" devant les journalistes. Van Gaal, quant à lui, a révélé que la rencontre enflammée de vendredi soir serait sa dernière à la tête de l'équipe nationale néerlandaise, alors qu'il a annoncé sa retraite.

Le quart de finale entre les Pays-Bas et l'Argentine était la sixième rencontre entre les deux équipes dans l'histoire de la Coupe du monde. Seuls deux matches ont été joués plus souvent dans l'histoire de la compétition : le Brésil contre la Suède et l'Argentine contre l'Allemagne (sept fois chacun).

Alors que les Pays-Bas cherchent un nouveau manager pour les qualifier en Europe, l'Argentine a rendez-vous avec la Croatie en demi-finale mardi, après sa victoire historique sur le Brésil vendredi.