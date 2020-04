UEFA - Un calendrier surchargé pour 2020-2021 ?

L'instance du football européen plancherait déjà sur le calendrier de la saison prochaine, avec six semaines en moins pour le même nombre de matches.

L'UEFA l'a répété et martelé ces dernières semaines : l'instance du football européen compte tout mettre en oeuvre pour voir la saison 2019-2020 aller à son terme. L'UEFA a même décidé de reporter l'Euro à l'été 2021, il y a quelques semaines, afin de maximiser les chances de terminer la saison actuelle alors que la pourrait avoir lieu lors du mois d'août afin de laisser les championnats nationaux se finir au plus vite et en priorité.

Après la qui a clos son championnat sans consulter l'organisme européen, le a fait de même ce mardi annonçant qu'il n'y aurait pas de football avant septembre dans le pays. L'UEFA a eu une réunion téléphonique avec ses 55 membres ce mardi dans laquelle ils ont fait le point pour la fin de saison en cours. Mais selon les informations de la Dernière Heure, l'instance du football européen verrait plus loin et serait déjà en pleine préparation du calendrier pour la saison prochaine.

Un mois de mai complètement dingue

L'article continue ci-dessous

Avec le retard qui sera accumulé et un possible décalage du début de saison 2020-2021, alors que l'Euro aura lieu en fin de saison, l'UEFA va devoir faire preuve d'ingéniosité pour caser toutes les rencontres des clubs mais aussi des nations. Un calendrier qui aura donc une cadence infernale selon toute vraisemblance. Selon La Dernière Heure, la saison prochaine devrait débuter en septembre par une fenêtre internationale (du 4 au 8) avec deux rencontres de la Ligue des Nations. Une compétition qui se poursuivra avec trois matches en octobre et deux en novembre.

Plus d'équipes

La dernière semaine de mars, souvent accordées aux matches internationaux, servirait pour les matches de barrages à l'Euro et pour des matches de préparation pour les équipes déjà qualifiées. En ce qui concerne les clubs, les championnats devraient reprendre le 12 septembre juste avant les tours préliminaires de Coupes d'Europe débutant le 15 du même mois. Les phases de poules de la C1 et de la C3 auraient lieu du 20 octobre au 25 février tandis que la phase à élimination directe de ces compétitions débuterait le 9 mai, avec la finale le 20 ou le 23, soit trois semaines avant le début de l'Euro.

Un sprint final qui promet puisque les huitièmes, quarts, et demi de C1 et C3 auront lieu en à peine trois semaines. Autant dire que la saison sera très dense pour les clubs européens, notamment ceux qui jouent sur tous les tableaux, puisqu'il y aura vraisemblablement le même nombre de matches qu'à l'accoutumée mais avec six semaines en moins afin de respecter la date du championnat d'Europe et se recaler pour la saison suivante.