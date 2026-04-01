Tuchel s'apprête à lancer une bombe avant la Coupe du monde 2026

Les premiers indices commencent à apparaître concernant les choix difficiles auxquels est confronté le staff technique de l'équipe d'Angleterre, dirigé par Thomas Tuchel, notamment aux postes d'attaquant et de milieu de terrain, alors que les préparatifs pour la Coupe du monde 2026 battent leur plein.

L'entraîneur allemand a laissé entendre que la star Phil Foden, joueur de Manchester City, pourrait être écartée de la prochaine sélection des Three Lions, après des performances qui n'ont pas été à la hauteur des attentes lors du stage actuel.

Foden a été titulaire lors des deux derniers matchs amicaux, évoluant au poste de meneur de jeu face à l'Uruguay lors du match nul 1-1, puis en tant que faux attaquant face au Japon lors de la défaite 0-1.

Foden (25 ans) n'a pas réussi à livrer la performance attendue, notamment en raison des difficultés qu'il rencontre avec son club, Manchester City, ces derniers temps.

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« Il a fait de son mieux, j’aimerais dire qu’il a été excellent au stage, mais il a du mal à être pleinement décisif, et cela se voit sur le terrain », a expliqué Tuchel dans des propos rapportés par ESPN.

L'entraîneur allemand a poursuivi : « Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec Manchester City ces derniers temps. Il est arrivé chez nous avec un sourire radieux et a été formidable à l'entraînement. Je pensais qu'il allait nous surprendre et jouer avec le même enthousiasme et la même énergie. »

L'entraîneur allemand a souligné qu'il n'y avait aucune garantie quant à la sélection d'un joueur, déclarant : « J'apprends constamment de chaque séance d'entraînement, de la cohésion de l'équipe, des réactions des joueurs face au plan de jeu et de la rapidité avec laquelle ils s'y adaptent. »

Tuchel a conclu ses propos : « Le mois de mars ne décidera pas du sort de la sélection. Le plus important, c’est que les joueurs retournent dans leurs clubs et terminent la saison en beauté, puis que nous les préparions de manière optimale lors du stage d’entraînement, et que nous partions de là. Nous n’abandonnerons pas notre rêve de Coupe du monde. »