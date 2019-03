Tuchel, Germain...Les réactions après PSG - OM (3-1)

Paris n'a pas manqué à sa tâche ce dimanche face à son ennemi juré marseillais. Après la partie, les Franciliens ont fait part de leur satisfaction.

Dix jours après leur douloureuse défaite contre en Ligue des Champions, les Parisiens se sont changés les idées en dominant leur rival de toujours, l'Olympique de Marseille. Au Parc des Princes, et malgré un contexte hostile avec notamment la grève des encouragements, le leader de la s'est imposé 3 buts à 1. Angel Di Maria a été le grand héros de la partie avec un doublé inscrit. Au coup de sifflet final, les joueurs de la capitale se sont félicités du résultat acquis et aussi de l'état d'esprit affiché. Quant aux Marseilais, amers, ils ont exprimé quelques regrets par rapport à la tournure des évènements.

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur Canal+) : "C'est une bonne soirée, car on a joué avec de la qualité et la bonne mentalité. c'était clair qu'on voulait continuer gagner. C'était un match spécial, mais on était calmes. J'ai pu le sentir et ils l'ont montré. On ne peut pas changer ce qui s'est passé. On doit accepter notre élimination. Mais aujourd'hui encore les gars ont montré du caractère. Chaque jour, ils le montrent, avec le bon état d'esprit. Et j'en suis heureux. Pour nous et nos supporters".

Valère Germain (attaquant de l'OM sur Canal+) : "En 1e mi-temps, on a été bien en place. On a juste concédé une frappe de Thomas Meunier. Leur 1e but est un moment clé. On a la chance d'égaliser et on prend un but direct après. Il y avait une mauvaise gestion de temps forts. On a eu le ballon. On avait la consigne de suivre leurs joueurs, ça a bien marché mais on a encaissé des buts à des moments clés. Et en football, si tu le fais, tu perds des matches. Malgré le résultat, on a fait un match cohérent. On aurait pu faire plus, c'est sûr. On aurait aimé repartir avec au moins un point. Il reste 9 matches, et on va continuer à travailler et gagner les matches à notre portée".

Colin Dagba (défenseur du PSG sur Canal+) : "Après la défaite contre Man United, c'était important de gagner et enchainer. Devant notre public et lors d'un Classico. C'est un match qu'on s'est rendu facile. On a bien géré, les a fatigués. Et le carton rouge nous a aidés. Le résultat est logique. Di Maria ? Ca fait du bien. On apprend tous les jours devant des joueurs comme ca".

Propos recueillis par Sabrina Belalmi au Parc des Princes