Tuchel fait confiance à Chelsea pour prendre les "bonnes décisions" concernant la Super League

L'Allemand a vu les Blues accepter de faire partie d'une nouvelle compétition continentale, mais cette décision est largement contestée.

Chelsea est l'un des six clubs de Premier League à s'être engagé dans la nouvelle compétition européenne, la Super League, mais Thomas Tuchel est convaincu qu'ils prendront les "bonnes décisions" en ce qui concerne la planification future. La confirmation que des plans sont en cours d'élaboration pour une compétition séparatiste impliquant les meilleurs clubs européens n'a pas été une surprise, étant donné la durée pendant laquelle un tel changement a été envisagé, mais cette initiative a été largement condamné.

Chelsea fait partie de ceux qui ont ressenti toute la force de ce contrecoup, leurs propres supporters se prononçant contre les décisions prises au niveau du conseil d'administration. Tuchel a été mis dans la situation difficile d'avoir à repousser les questions sur la Super League, l'Allemand répondant aux journalistes avant un affrontement en Premier League avec Brighton mardi : "Je le sais depuis hier mais je suis là pour être dans la compétition la plus difficile".

"C’est ce que j’aime, jouer les compétitions les plus difficiles d’Europe. C’est pourquoi je suis à Chelsea. Je ne m'implique pas dans tous ces sujets autour de nous, je suis un peu triste que tous ces sujets soient là maintenant, je pensais que nous pourrions parler de Man City et du jeu de Brighton. Ce n'est peut-être pas le cas aujourd'hui. Je veux jouer ces compétitions de clubs, je fais confiance au club pour prendre les bonnes décisions et il est trop tôt pour tout juger et ce n’est pas mon rôle", a ajouté l'entraîneur des Blues.

"Sur mon contrat à Chelsea, il est dit que je dois jouer mon rôle. Mon rôle est d'être entraîneur, d'être concentré et nous avons un match important à venir demain", a ajouté l'Allemand. Lorsqu'on lui a demandé s'il voyait une Super League européenne se dérouler, il a ajouté: "Si j'avais une opinion claire en ce moment, je ne le mentionnerais pas. Mais il est trop tôt pour en juger et il y a beaucoup trop d'opinions. J'en fais confiance. club et mon travail est très clair. Je ne suis peut-être pas la bonne personne pour poser cette question. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de réactions émotionnelles mais je n'en sais pas assez".

"Les joueurs n'étaient pas impliqués dans la prise de décision. Peut-être que c'est une bonne chose de prendre du recul et de ne pas donner notre avis à ce sujet. C'est entre les clubs et c'est important de se battre pour les objectifs que nous avons encore cette saison. Les joueurs et moi faisons confiance au club, nous sommes des employés. Il vaut mieux ne pas nous impliquer dans la politique sportive et cette situation. C'est au-dessus de nos têtes. C'est un gros sujet, tout le monde parle. Il est peut-être impossible pour les joueurs de ne pas être influencés par ça mais il est trop tôt et il y a beaucoup d'opinions là-bas. Espérons que nous pourrons rester calmes, avoir de l'influence sur les joueurs pour qu'ils ne vous laissez pas distraire, et j'espère que nous pourrons apporter la performance au match de demain", a conclu Thomas Tuchel.

Ole Gunnar Solskjaer a adopté une approche similaire lorsqu'il a été interrogé lors de la conférence de presse de Manchester United dimanche, les entraîneurs se retrouvant en première ligne alors qu'ils n'ont pas pris ces décisions. Tuchel sera impatient d'éviter toute distraction au sein de son équipe alors que Chelsea tentera de terminer la campagne 2020-21 en beauté.

Ils ont anéanti les rêves de quadruplé de Manchester City, et ont maintenant une finale de FA Cup avec Leicester à jouer, tandis que finir parmi les quatre premiers de Premier League et remporter la Ligue des champions sont également des objectifs encore réalisables. On ne sait pas si les Blues emprunteront des chemins similaires la saison prochaine, les autorités ayant fait savoir à ceux du groupe de 12 équipes de la Super League qu'ils seront interdits de jouer les compétitions nationales, continentales et potentiellement mondiales s'ils poursuivent leur volonté de créer cette nouvelle compétition.