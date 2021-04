Guardiola répond aux critiques après l'élimination contre Chelsea

Pep Guardiola, le coach de City, a tiré son chapeau à Chelsea après la qualification des Blues pour la finale de la Cup.

Manchester City ne remportera pas le quadruplé cette saison. Les Sky Blues ont laissé échapper l’un de leurs objectifs en s’inclinant ce samedi en demi-finale de la Coupe d’Angleterre. Un revers concédé face à Chelsea à Wembley (0-1).

Pep Guardiola, le coach des Citizens, a réagi à chaud à ce revers. Il a reconnu que la formation londonienne s’est montrée plus réaliste et plus solide que son équipe. « Ils ont bien joué les 15 à 20 premières minutes et on a souffert un peu à ce moment-là, a-t-il admis en conférence de presse. La deuxième mi-temps a été bien meilleure, plus maitrisée, nous concédons le but et après une action sur un long ballon en contre et nous n'avons pas concédé grand-chose par ailleurs. Nous n'avons pas beaucoup créé mais on était dedans. La dernière minute avec Phil et Gundogan nous avons augmenté notre rythme et notre qualité dans le dernier tiers et les coups francs et les corners. Mais il faut féliciter Chelsea. »

L'article continue ci-dessous

Terminer un match sans but inscrit ne ressemble pas trop à City. Pour son manager, cette stérilité est surtout dû à la bonne organisation adverse : « Ils avaient de la qualité et ils étaient forts, bien organisés, sept ou huit joueurs derrière et un milieu avec de l'expérience. Mais nous étions là, en général, les gars ont tout donné, n'ont pas abandonné et la seconde mi-temps a été vraiment bonne. C'était un match serré, on a tout fait (pour passer) ».

« Dire qu’on a négligé la Cup était un mauvais raisonnement »

Le technicien espagnol a ensuite réfuté complètement l’idée selon laquelle ses troupes ont pris ce rendez-vous par-dessus la jambe. « Quand vous avez deux jours et demi seulement pour récupérer et qu’on doit se déplacer, et qu’en plus on voyage dans le train trois heures par jour ou même plus…Ne me dites pas que nous n'y prêtons pas attention, une équipe arrivant dans les phases finales de toutes les compétitions ne pourrait pas dire ça, s’est-il emporté. N’oubliez pas que cette équipe a atteint 4 finales consécutives de la Carabao Cup. Dites simplement que nous avons perdu la partie. Quand vous avez perdu la partie, les décisions sont mauvaises. C'est un mauvais argument, mon ami, c'est un si mauvais argument (…) Nous avons eu une opportunité d’atteindre la finale et on a livré de nombreux matches difficiles de la FA Cup avec cette équipe pendant quatre ou cinq ans et en tentant toujours de gagner le match. Ce soir, c'était un match serré. Nous n'avons pas pu gagner, félicitations à Chelsea ».

Il n’y aura pas de quadruplé historique, mais Guardiola ne s’en formalise pas et pense déjà aux échéances futures : « Je ne sais pas ce qui va se passer cette saison. Je suis incroyablement ravi de ce que nous avons fait jusqu'à présent, car le nombre de matchs auxquels nous avons joué, nous n'avons pas eu de milieu de semaine sans match depuis une éternité, et tous les joueurs font absolument tout. Maintenant, c'est comme je l'ai dit le mois dernier. Alors, ce qui suit est Aston Villa et nous avons encore besoin de 10 points. Et, il faut bien se présenter la semaine prochaine pour la finale de la League Cup et la demi-finale de Ligue des Champions face au PSG. »