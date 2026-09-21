À peine les contours de la liste de Thomas Tuchel pour disputer les matches de la Ligue des nations de l'UEFA s'étaient-ils dessinés que les doutes ont commencé à assaillir la sélection anglaise, avec la possibilité de voir plusieurs noms de premier plan manquer la prochaine trêve internationale.

L'Angleterre, troisième de la dernière Coupe du monde après sa victoire spectaculaire sur la France sur le score de 6-4 lors du match pour la troisième place, se prépare à affronter l'Espagne, la Croatie et la République tchèque au cours des prochaines semaines.

Le retour de Cole Palmer dans la liste des Three Lions figurait parmi les nouvelles positives les plus marquantes, après son absence lors de la Coupe du monde. Toutefois, la star de Chelsea pourrait ne pas être en mesure de participer à la prochaine trêve internationale.

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Selon le site français « Foot Mercato », citant le journal « The Athletic », Palmer devrait se retirer de la liste de la sélection, le staff technique souhaitant alléger sa charge de matches et lui éviter de disputer un grand nombre de rencontres sur une courte période.

Les points d'interrogation ne s'arrêtent pas à Palmer, car des doutes planent également sur la participation du duo de Manchester United, Marcus Rashford et Kobbie Mainoo, aux prochains matches internationaux.

Par conséquent, Tuchel pourrait se voir contraint d'apporter de nouveaux changements à sa liste avant le début de la trêve internationale, en raison de la possibilité de voir plus d'un joueur de premier plan manquer les prochaines rencontres de l'Angleterre.

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