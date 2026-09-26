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UEFA Nations League A, calendrier et résultats
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mercredi 23 septembre
jeudi 24 septembre
vendredi 25 septembre
samedi 26 septembre
Classements
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|Pos
|Équipe
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|Manchester City
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|8
|15
|2
|Arsenal
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|4
|12
|3
|Brighton & Hove Albion
|5
|3
|1
|1
|16
|5
|11
|10
|4
|Brentford
|5
|2
|3
|0
|10
|4
|6
|9
|5
|Leeds United
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|4
|9