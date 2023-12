"Tu n'es pas Zizou", Dugarry dézingue Mbappé

Kylian Mbappé a été la cible des critiques de Christophe Dugarry après sa prestation avec le Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund.

Les champions de France se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après un match nul 1-1 contre l'équipe allemande. À un moment donné, ils ont été éliminés de la phase de groupes, car Newcastle United a battu l'AC Milan alors que le PSG était en train de perdre son match. Après le match, l'ancien joueur de Milan et de Barcelone a reproché à sa star, Mbappé, de ne pas travailler assez dur pour son équipe.

Sur RMC, Dugarry a reproché à Mbappé d'être individualiste : "Je lui reproche son attitude. Je comprends que les statistiques soient importantes pour lui. Il savait que c'était un match où il était attendu. Il devait être le leader de cette équipe du PSG et quand j'entends 'leader', j'entends 'exemplaire'. Ses qualités ne sont pas remises en cause, mais l'exemple n'a pas été montré. C'est un garçon qui ne se préoccupe d'aucune tâche défensive. Il ne fait aucun effort quand un défenseur passe à trois, quatre, cinq mètres de lui."

"J'ai vu un Mbappé passif. Il a seulement harangué ses coéquipiers à la fin pour se plaindre. J'ai envie de lui dire qu'il aurait dû le faire avant. Je ne l'ai pas vu presser Süle et Hummels. J'ai été très, très déçu de son comportement.

"Il faut qu'il se mette dans la tête qu'un leader doit montrer l'exemple et se sentir concerné. Je me souviens de Zizou. Quand on le voyait faire autant d'efforts, courir autant, défendre autant, il fallait bouger. Zizou était un collectif, lui est un individualiste".

Malgré une campagne de phase de groupes plutôt médiocre, les Parisiens sont sortis du "Groupe de la mort" à la deuxième place, le Borussia Dortmund terminant en tête. Ils pourraient maintenant affronter le Bayern Munich, Arsenal, le Real Madrid, la Real Sociedad, l'Atlético Madrid, Manchester City ou le FC Barcelone au prochain tour.

La superstar française sera en action avec les Parisiens lorsqu'ils affronteront Lille le dimanche 17 décembre. Le tirage au sort du prochain tour de la Ligue des champions aura lieu le lendemain, 18 décembre, à Nyon, en Suisse.