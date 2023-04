"Très faible", Carlo Ancelotti outré par ses joueurs

La série de quatre victoires consécutives du Real Madrid a été interrompue mardi soir par une victoire 4-2 de Gérone

Castellanos a inscrit les quatre buts de l'équipe catalane, qui a mis à mal le Real Madrid. Les Madrilènes n'ont pu que se consoler avec des buts de Vinicius Junior et Lucas Vazquez.

A l'issue de la rencontre (via Marca), Carlo Ancelotti s'est montré frustré par la performance de son équipe, expliquant qu'elle avait été dominée trop facilement par Gérone.

"Nous avons manqué de force et d'engagement sans le ballon, et nous avons laissé des transitions. Le poids du jeu était bon avec le ballon, mais sans le ballon nous avons laissé trop d'espace et ils ont marqué deux buts sur leurs deux premières attaques."

Ancelotti a également déploré le timing du triplé de Castellanos, qui est intervenu moins de 60 secondes après le début de la seconde période.

"Le 3-1 dans la première minute de la seconde mi-temps nous a coupé les jambes. Nous sommes très blessés, c'est évident, mais maintenant nous devons nous relever rapidement parce que nous avons encore tout à jouer. Nous nous relèverons."

Le Real Madrid affronte Almeria samedi, à deux semaines du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions contre Manchester City. Ancelotti sait que les Madrilènes ne peuvent pas se permettre de répéter la même performance contre les champions de Premier League.