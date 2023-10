Très bonne nouvelle pour le Real Madrid avant le Clasico

Le retour d'Alaba arrive à point nommé pour le Real Madrid

Le Real Madrid a connu son lot de blessures depuis le début de la saison, la défense centrale étant un domaine particulièrement préoccupant à cet égard. Eder Militao s'est rompu le ligament croisé antérieur en août, tandis que David Alaba s'est blessé aux adducteurs le mois dernier.

Antonio Rudiger et Nacho Fernandez sont donc les seuls défenseurs centraux à la disposition de Carlo Ancelotti, et pour ne rien arranger, Nacho Fernandez a été expulsé contre Gérone le 8 décembre et purge actuellement une suspension de trois matches.

Aurélien Tchouameni a fait office de défenseur central de fortune contre Osasuna le week-end dernier, mais cela devrait être son seul et unique match pour le moment, car Marca a rapporté qu'Alaba ferait son retour contre Séville.

Alaba, qui a été contraint de se retirer de la sélection autrichienne pour la pause internationale en cours, a repris l'entraînement cette semaine et devrait être suffisamment en forme pour le match au Ramon Sanchez-Pizjuan. Sauf contretemps, il sera également disponible pour affronter Barcelone la semaine suivante.

Le retour d'Alaba arrive à point nommé pour le Real Madrid, d'autant plus que Rudiger pourrait être laissé au repos contre Séville, car il doit composer avec sa suspension avant le Clasico.