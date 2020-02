Transferts, Jorge Mendes a empoché le jackpot lors du transfert de Trincao au Barça

Etant coté en bourse, le Sporting de Braga doit publier les détails fiscaux de toutes ses opérations majeures, et à la suite du transfert de Francisco Trincao à Barcelone, il est apparu que Jorge Mendes pourrait empocher jusqu'à sept millions d'euros.



And Mendes managed to walk away with €7m from this one, slightly surprising trade. https://t.co/n08nXtkWdW pic.twitter.com/PDIYCZnIKo