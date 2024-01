Transferts entre OL et Botafogo : John Textor se défend de toute magouille

En l’espace de 24 heures, l’OL et Botafogo ont bouclé trois transferts. Critiqué sur la toile, John Textor se défend de toute manipulation.

L’Olympique Lyonnais et Botafogo, deux clubs appartenant à John Textor, ont enchaîné des transferts ces dernières heures. Si un joueur du club français a rejoint celui brésilien, deux autres de Fogo ont fait le chemin inverse. Des opérations très critiquées sur la toile.

Jeffinho à Botafogo, Lucas Perri et Adryelson à l’OL

Deux clubs propriétés de John Textor, Botafogo et l’Olympique Lyonnais ont transité des joueurs ces dernières heures. Si Jeffinho a été renvoyé à Botafogo pour un prêt d’une saison, jusqu’en décembre prochain, Lucas Perri et Adryelson ont quant à eux, fait le chemin inverse.

« L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer les arrivées, en provenance de Botafogo, du gardien de but Lucas Perri et du défenseur central Adryelson pour un montant, respectivement, de 3,250 M€ et 3,580 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 50% sur un éventuel futur transfert… Appelés pour la première fois en sélection brésilienne cette saison, les deux joueurs internationaux se sont engagés avec l’Olympique Lyonnais jusqu’au 30 juin 2028 », a indiqué l’OL dans un communiqué sur son site internet, vendredi soir.

John Textor se défend

Alors qu’un journaliste brésilien a fait part de son inquiétude et son incompréhension des montants des transferts de Lucas Perri et Adryelson vers l’OL sur X (anciennement Twitter), le président John Textor n’a pas hésité à lui répondre.

« Certains journalistes X sont connus pour leurs demi-vérités, alors soyez sceptique. Vous avez raison. Lorsque le transfert s'effectue entre deux clubs contrôlés, nous estimons la juste valeur à partir de Transfermarkt et ajustons les caractéristiques de la transaction. Dans ce cas, il ne s’agissait que d’un achat à 50 % », a expliqué l’homme d’affaires américain dans un premier temps.

« Si chaque club subit des pertes continues et qu'Eagle (société de John Textor, Ndlr) finances ces pertes, investit dans l'avenir et crée de la valeur pour chaque club... alors à qui appartient l'argent? Tu devrais suivre un cours de finance », a ajouté Textor dans un second temps.

Il faut préciser que les 50% dont parle Textor détaillent le petit arrangement du propriétaire américain. Car la multipropriété est interdite en France, l'OL a bien acquis à 100% Lucas Perri et Adryelson, mais en ne réglant que 3,25 et 3,58 millions d'euros pour deux joueurs évalués à 8 millions d'euros chacun, soit environ la moitié de leur valeur. Selon RMC Sport, l'astuce se situe alors dans une clause du contrat, qui permettra à Botafogo de toucher 50% d'une éventuelle revente, comme indiqué par l'OL dans un communiqué.