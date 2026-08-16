Transfert imminent : Joey Veerman va quitter le PSV pour 22 millions d’euros

Joey Veerman va quitter le PSV pour le Borussia Dortmund. C’est ce qu’annonce l’Eindhovens Dagblad ce dimanche après-midi. Le transfert du milieu de terrain de 27 ans porte sur un montant d’environ 22 millions d’euros.

Veerman dispose dans son contrat avec le PSV, qui court jusqu’en 2028, d’une clause de vente fixée à ce montant. Dortmund a décidé d’activer cette clause. La visite médicale aura lieu lundi. S’il la passe avec succès, il signera un contrat jusqu’à la mi-2031.

Plus tôt cette semaine, il était déjà apparu que Dortmund voyait en Veerman une option sérieuse. Selon Voetbal International, la clause de vente devait toutefois expirer aux alentours du 20 août, ce qui signifiait qu’une clarification rapide devait intervenir sur son avenir. Cette clarification est désormais arrivée.

Samedi, Veerman avait déjà réagi, au micro d’ESPN après le match contre l’Excelsior (victoire 2-1), à un éventuel transfert à Dortmund. « C’est évidemment un très grand club. J’attends de voir ce qu’il va se passer. »

« On entend évidemment certaines rumeurs, mais en tout cas, ce n’est pas encore le cas que j’y joue. Si cela se concrétise, ce serait évidemment une option fantastique pour moi. En réalité, j’attends ça depuis des années », a déclaré Veerman.

Veerman joue au PSV depuis janvier 2022 et y a connu de grands succès. Il a ainsi été champion des Pays-Bas lors des trois dernières saisons, a remporté deux fois la Coupe des Pays-Bas et aussi trois fois le Johan Cruyff Schaal.

Le natif de Volendam n’a pas caché ces dernières saisons son envie de franchir un beau cap, mais il a notamment vu un transfert vers Fenerbahçe capoter au tout dernier moment.