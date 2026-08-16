Comme le rapporte le portail sportif grec Gazzetta, Konstantelias serait déjà en route pour Dortmund afin d’y passer la visite médicale obligatoire. Selon cette source, seul l’examen empêcherait encore son transfert.

Le BVB se serait mis d’accord avec le PAOK sur une indemnité de transfert de 30 millions d’euros, bonus compris. Konstantelias devrait signer un contrat de quatre ans et percevoir 3,2 millions d’euros nets par an.

Selon le rapport, après l’échec des négociations avec le 1. FC Cologne concernant un transfert de Said El Mala, le BVB aurait tout misé sur Konstantelias et son club, et poussé le transfert de toutes ses forces au cours des 48 dernières heures. Son compatriote Konstantinos Karetsas aurait également joué un rôle important.

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Karetsas aurait aidé le BVB à boucler le coup Konstantelias

Karetsas avait rejoint Dortmund début août en provenance de Genk pour environ 30 millions d’euros et aurait parlé à Konstantelias de ses impressions extrêmement positives sur le BVB. Konstantelias, 23 ans, n’est certes pas un ailier supersonique comme El Mala, mais il possède malgré tout des qualités qui peuvent aider le BVB. En attaque, il peut évoluer à plusieurs postes et apporte vitesse et qualité de dribble.

Lors des qualifications d’Europa League déjà entamées, Konstantelias a inscrit trois buts en quatre matches et a également délivré une passe décisive. Malgré cela, le PAOK a été stoppé dès le troisième tour contre le RSC Anderlecht après deux défaites.

Konstantelias a été formé au PAOK, y a parcouru toutes les équipes de jeunes et n’a passé que six mois en prêt au KAS Eupen, alors pensionnaire de deuxième division belge. Après son retour à l’été 2022, Konstantelias s’est rapidement imposé comme titulaire et, avec 70 implications sur des buts en 190 matches officiels, il a été l’un des visages marquants de l’attaque qui a offert au PAOK en 2024 un premier titre de champion après cinq ans.

En 2025, il a été élu footballeur de l’année en Grèce, devant la recrue du BVB Karetsas et Christos Tzolis, qui a martyrisé le championnat belge ces deux dernières années au Club Bruges avant de rejoindre Arsenal FC pour 40 millions d’euros.

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Le BVB va-t-il aussi recruter Joey Veerman ?

Mais selon plusieurs échos, les plans d’effectif de Dortmund ne seraient pas encore bouclés malgré l’arrivée imminente de Konstantelias. « Bien sûr, quelques fonds vont se libérer et nous voulons les utiliser intelligemment sur le plan sportif et économique », a déclaré le directeur général Lars Ricken. Au lieu de poser 50 millions sur la table pour El Mala, le BVB mise sur une autre solution. « Bien sûr, il existe maintenant la possibilité que nous recrutions encore plus d’un joueur. Nous avons quelques joueurs en tête qui peuvent encore nous renforcer », a assuré le directeur sportif Ole Book.

L’un d’eux serait, selon plusieurs sources, Joey Veerman du PSV Eindhoven. Le joueur de 27 ans disposerait, toujours selon ces informations, d’une clause libératoire de 20 millions d’euros, qui expire toutefois dans quelques jours. Après la victoire du PSV en match amical contre l’Excelsior Rotterdam samedi soir, Veerman a réagi aux rumeurs. « Si cela se fait, ce serait une option formidable pour moi. J’attends cela depuis des années », a déclaré Veerman à ESPN. En évoquant la fin proche de la période des transferts, il a ajouté avec humour : « S’ils me veulent vraiment à ce point, ils vont devoir se dépêcher. » En outre, le BVB veut encore se renforcer au poste d’arrière droit.

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