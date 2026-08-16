Comme l’a d’abord révélé le portail sportif grec Gazzetta, Konstantelias se trouvait déjà en route pour Dortmund dimanche matin afin d’y passer la visite médicale obligatoire. Des images de Sky montrant l’arrivée de la recrue désirée à l’aéroport de Dortmund ont suivi à la mi-journée. Dès lors, seul l’examen ferait encore obstacle au transfert.

Une résistance se fait toutefois sentir parmi les supporters du PAOK. Le principal groupe ultra du club a condamné en des termes très durs le transfert imminent du chouchou des fans. Fait piquant : les supporters avaient déjà fait capoter l’été dernier un transfert de Konstantelias vers le VfB Stuttgart qui avait pourtant été négocié.

Le BVB se serait mis d’accord avec le PAOK sur une indemnité de transfert de 30 millions d’euros, bonus compris. Konstantelias devrait signer un contrat de quatre ans et percevoir 3,2 millions d’euros nets par an.

Selon le rapport, après l’échec des négociations avec le 1. FC Cologne pour un transfert de Said El Mala, le BVB aurait tout misé sur Konstantelias comme sur son club et aurait poussé le transfert de toutes ses forces au cours des 48 dernières heures. Dans ce dossier, son compatriote Konstantinos Karetsas aurait également joué un rôle important.

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Karetsas aurait aidé le BVB dans le coup Konstantelias

Karetsas avait rejoint Dortmund début août en provenance de Genk pour environ 30 millions d’euros et aurait fait part à Konstantelias de son impression extrêmement positive du BVB. Konstantelias, 23 ans, n’est certes pas un ailier supersonique comme El Mala, mais il possède malgré tout des qualités qui peuvent aider le BVB. En attaque, il peut évoluer à plusieurs postes, avec de la vitesse et une grande qualité de dribble.

Lors des qualifications de la Ligue Europa, déjà entamées, Konstantelias a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en quatre matches. Malgré cela, le PAOK a été stoppé dès le troisième tour contre le RSC Anderlecht après deux défaites.

Konstantelias a été formé au PAOK, où il a franchi toutes les étapes chez les jeunes, et n’a passé qu’un semestre en prêt chez le club belge de deuxième division de l’époque, la KAS Eupen. Après son retour à l’été 2022, Konstantelias s’est rapidement imposé comme titulaire et, avec 70 implications sur but en 190 matches officiels, il a été l’un des visages marquants de l’attaque qui a offert au PAOK en 2024 un premier titre de champion après cinq ans d’attente.

En 2025, il a été élu footballeur de l’année en Grèce, devant la recrue du BVB Karetsas ou encore Christos Tzolis, qui a martyrisé le championnat belge lors des deux dernières années au Club Bruges et a désormais rejoint le FC Arsenal pour 40 millions d’euros.

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Le BVB va-t-il aussi recruter Joey Veerman ?

Avec l’arrivée imminente de Konstantelias, la planification de l’effectif à Dortmund ne serait toutefois pas encore bouclée. « Bien sûr, quelques fonds vont se libérer et nous voulons les utiliser intelligemment, tant sur le plan sportif qu’économique », a déclaré le directeur général Lars Ricken. Au lieu de mettre 50 millions sur la table pour El Mala, le BVB mise sur une autre solution. « Bien sûr, il existe désormais la possibilité que nous recrutions plus d’un joueur. Nous avons quelques joueurs en tête qui peuvent encore nous renforcer », a assuré le directeur sportif Ole Book.

L’un d’eux serait, selon les informations disponibles, Joey Veerman du PSV Eindhoven. Le joueur de 27 ans disposerait, toujours selon ces informations, d’une clause libératoire de 20 millions d’euros, qui expire toutefois dans quelques jours. Après la victoire en match amical du PSV contre l’Excelsior Rotterdam samedi soir, Veerman a réagi aux rumeurs. « Si cela se fait, ce serait une formidable option pour moi. J’attends cela depuis des années », a déclaré Veerman à ESPN. En évoquant la fin proche de la période des transferts, il a ajouté en plaisantant : « S’ils me veulent vraiment à ce point, ils vont devoir se dépêcher. » Le BVB veut en outre encore se renforcer au poste d’arrière droit.

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