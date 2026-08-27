« Trahison » envers Arsenal : Chelsea s'attache les services de la star argentine

Chelsea est parvenu à un accord pour engager l'un des joueurs de la sélection argentine, finaliste du Mondial 2026 et vainqueur de l'édition 2022, selon un rapport de presse.

En effet, Matt Law, éminent journaliste du "Telegraph" britannique, a indiqué ce jeudi via son compte sur la plateforme "X" que les Blues ont trouvé un accord avec Aston Villa pour recruter le gardien argentin Emiliano Martínez, contre 7,5 millions de livres sterling.

Il a ajouté que Martínez, âgé de 33 ans, rejoindra Chelsea de manière définitive.

À lire aussi

Mourinho sur son retour au Bernabéu : j'ai changé après toutes ces années

Célébration officielle égyptienne du partenariat historique avec Barcelone

Le transfert de Martínez chez les Blues intervient après cinq saisons passées avec Aston Villa, qu'il avait rejoint en provenance d'Arsenal en septembre 2020.

Durant sa période chez les Villans, l'Argentin a réussi à s'imposer comme l'un des gardiens les plus en vue de la Premier League.

Il a également joué un rôle essentiel avec l'Argentine ces dernières années, contribuant au sacre en Coupe du monde 2022 et à deux victoires en Copa América, en plus de remporter le Trophée Lev Yachine du meilleur gardien du monde, en 2023 et 2024.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de "Kooora".