"Tout pourrait commencer dans cinq mois", les explications du secrétaire général de la Super League

Anas Laghrari, secrétaire général de la Super Ligue, s'est confié sur les ambitions de ce nouveau projet qui chamboule le football européen.

La Super League a créé un violent séisme dans le football européen. Le projet de la création d'une compétition ne laisse personne insensible que ce soit les dirigeants, les supporters mais aussi les joueurs, qui pour certains ont déjà affiché leur position dans ce dossier. Dans une interview accordée à Le Parisien, Anas Laghrari, secrétaire général de la Super League, a dévoilé les contours et les ambitions de ce projet fou.

"Nous voulons créer le meilleur football. Une compétition que tout le monde a envie de voir, qui fait rêver les gens. Les jeunes générations s’intéressent moins au football, se concentrent sur la console ou autre chose et ne se connectent que pour les grands matchs. Mais ces grands matchs n’arrivent que rarement. On note aussi une frustration chez les joueurs qui ont envie de jouer ces grands matchs face à ces grands joueurs. Neymar rêvait de jouer face à Messi. Il était blessé et peut-être ne pourra-t-il jamais jouer face à Messi", a expliqué Anas Laghrari.

"Le football est un domaine qui ne gagne pas d’argent. Il existe une réelle frustration face à ce système instable, basé sur les résultats d’un club en Ligue des champions. Un manager fait un plan sur trois ans, mais il peut avoir une différence de plusieurs centaines de millions d’euros en fonction de ses résultats. Nous avons un comité de solidarité qui supervisera la distribution de fonds et garantira la transparence. On parle de 400 millions d’euros, c’est énorme. Aujourd’hui, l’UEFA distribue 130 millions d’euros entre 54 fédérations, on est prêt avec l’UEFA à distribuer plus d’argent mais que cet argent arrive sur les terrains d’Europe", a ajouté le secrétaire général de la Super League.

"Personne n'a refusé d'invitation à ce stade"

L'article continue ci-dessous

Anas Laghrari a ouvertement taclé la réforme de l'UEFA concernant la C1 : "La nouvelle réforme de la Ligue des champions ? Elle est difficilement compréhensible, selon le secrétaire général de la Super Ligue. Les fans, on va les perdre. Le Covid a-t-il eu une influence sur la décision de la Super League ? Elle a accéléré les problèmes et l’urgence de trouver une solution". Il a répondu aux critiques concernant le fait que ce soit une ligue fermée.

"Il y aura un quart d’équipes renouvelées chaque année. En Ligue 1, il y a trois relégations par an. Est-ce aussi une ligue fermée ?" Avec 12 participants au compteur à ce stade, la Super Ligue doit encore convaincre trois membres permanents de la rejoindre. Le PSG et les clubs allemands vont être consultés dans les prochaines heures. "Personne n’a refusé d’invitation à ce stade", a assuré le secrétaire général de la Super League.

Enfin, Anas Laghrari a prévenu Aleksander Ceferin et l'UEFA, si les discussions entre les deux parties n'aboutissent pas, la Super League est prête à commencer dès l'été prochain : "Nous sommes prêts à nous asseoir autour d’une table, on ne demande qu’à dialoguer. En cas de désaccord ? Tout pourrait aussi commencer dans cinq mois". Le ton est donné, la menace de la Super League plane bel et bien sur le football européen.