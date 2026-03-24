Tout le monde s'arrache cette star du Barça

De ce fait, le directeur sportif, Deco, pourrait être plus enclin à autoriser des ventes, le club disposant d'une plus grande flexibilité dans l'utilisation des fonds issus de ces transferts.





Marc Casado est l'un des joueurs que les autres clubs suivront de près. L'international espagnol a été l'une des révélations de la saison dernière, mais après le retour de Frenkie de Jong, il a perdu de son influence. Depuis, Casado peine à retrouver la forme et le temps de jeu qu'il avait au début de l'ère Hansi Flick.





L'Arabie saoudite tente de convaincre Casado de rejoindre le club.





Cet été pourrait donc voir Casado quitter le FC Barcelone pour obtenir davantage de temps de jeu. Bien qu'il termine la saison avec le Barça, MD indique que Casado se concentre actuellement sur la fin de saison avec le club catalan. Cependant, l'éventualité d'un transfert en Arabie saoudite lui a été présentée, et le club saoudien devrait lui faire une offre financièrement intéressante.





L'été dernier, l'Atlético Madrid, les Wolves et West Ham United étaient tous intéressés par Casado pour un transfert potentiel de 30 millions d'euros, mais il a préféré rester au Camp Nou.





L'un des facteurs expliquant la diminution de son temps de jeu cette saison est l'émergence de Marc Bernal, après le retour de De Jong dans le onze de départ la saison dernière. Le jeune homme de 18 ans revient d'une rupture des ligaments croisés, mais semble déjà avoir pris la place de Casado dans la hiérarchie. À moins d'un départ du club, il est probable que Casado peine à nouveau à obtenir du temps de jeu la saison prochaine.