Tous les matchs de l'Argentine s'arrêtent pour Messi

Tous les matches de football en Argentine s'interrompront à la dixième minute, pour une minute d'applaudissements en hommage à Lionel Messi, après sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale.

La star américaine de l'Inter Miami, âgée de 39 ans, avait annoncé plus tôt cette semaine qu'elle ne jouerait plus jamais pour la sélection argentine, après sa participation à la Coupe du monde cet été.

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Messi a déclaré que cette décision « me fait souffrir au plus profond de l'âme », mais il a ajouté qu'il « sait que le moment est venu » de cesser de représenter l'Argentine, qu'il a menée au sacre en Coupe du monde 2022, ainsi qu'en Copa América 2021 et 2024.

La Fédération argentine de football « AFA » a confirmé, jeudi soir, que tous les matches « dans toutes les catégories » à travers le pays s'interrompront, lorsque la rencontre atteindra la dixième minute, pour observer une minute complète d'applaudissements.

Le numéro 10 revêt une symbolique particulière pour Messi, puisqu'il l'a porté avec la plupart de ses clubs et avec la sélection de son pays. La décision concerne les matches de football masculin et féminin, ainsi que le futsal et le beach soccer.

La Fédération a ajouté dans son communiqué : « En outre, les stades équipés d'écrans devront diffuser la vidéo institutionnelle de la Fédération avant le coup d'envoi des matches. »

Les cérémonies d'applaudissements ont déjà débuté mercredi, lors du match de la Coupe d'Argentine entre Vélez Sarsfield et Boca Juniors.

La Coupe du monde de cet été était la sixième de la carrière de Messi, qui est devenu seulement le deuxième joueur, après le Brésilien Cafu, à disputer 3 finales de Coupe du monde masculine.

L'ancienne star du Barça détient le record du nombre de sélections avec l'équipe d'Argentine, avec un total de 207 matches, ainsi que le record du nombre de buts avec 125 réalisations.

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