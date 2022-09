Découvrez toutes les réactions après la large victoire du PSG à toulouse.

Gigi Donnarumma (gardien du PSG) : « Oui ! C’était un match très difficile pour nous. C’était important pour nous d’être bons, présents. Il était vraiment important de l’emporter. Les supporters ont été incroyables ce soir, aussi bien ceux de Toulouse que nos supporters, qui l’ont été encore plus. C’était vraiment bien que nos supporters soient ici, avec nous. C’était une belle soirée et un super match de foot. Que demander de plus ? »

Christophe Galtier (entraîneur PSG) : Félicitations à l’équipe de Philippe (Montanier) pour la qualité de jeu proposée. Je trouve que nous avons livré un match sérieux, avec beaucoup de qualité technique, de situations favorables. C’est une victoire qui est logique selon moi. Mais, à partir du moment où nous avons un peu relâché la pression et fait un peu moins d’efforts, nous avons laissé de l’espoir à Toulouse. Leur gardien (Maxime Dupé, 9 arrêts) a fait un match exceptionnel, mais du moment que l’écart n’est pas creusé, nous ne sommes pas à l’abri d’une réaction. C’est le deuxième match de la semaine, c’est bien de réagir après la perte de points à domicile contre Monaco (1-1). Les attaquants ont marqué, Leo (Messi) a fait deux passes décisives : c’est très bien pour le trio offensif. En fin de match, je voulais voir autre chose, avec trois milieux de terrain, parce que c’est une option sur laquelle nous devons réfléchir et que nous devons travailler. »

Nordi Mukiele (Défenseur du PSG) : "Vous savez, défendre à cinq n’est pas si simple. J’avais déjà l’habitude d’évoluer dans ce système-là, aussi bien à l’entraînement qu’en match. Je m’adapte chaque jour. C’était mes premières 90 minutes avec Paris. J’espère en faire d’autres par la suite, mais je suis très satisfait du match ce soir dans son ensemble."