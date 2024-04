Ligue 1, le privilège accordé par la LFP aux Européens

La Ligue de Football professionnel a accordé un privilège aux clubs français encore en lice en Europe.

La France est aux anges cette semaine. La Ligue 1 a vu deux de ses clubs se qualifier en demi-finales des Coupes d’Europe en milieu de semaine. Il s’agit notamment du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille, qualifiés respectivement dans le dernier carré de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Fort de cela, les deux équipes vont bénéficier d’un privilège de la part du Conseil d’administration de la LFP.

Le PSG et l’OM honorent la Ligue 1

Mal embarqués en Coupes d’Europe, le PSG et l’OM ont réussi à se qualifier pour les demi-finales de leurs compétitions respectives. C’est d’abord le club parisien, défait à domicile lors de la manche aller (2-3), qui s’est imposé face au Barça au retour pour décrocher sa qualification (1-4). Ensuite, le club phocéen qui s’est aussi incliné face au Benfica Lisbonne à l’aller (2-1), a remis les pendules à l’heure jeudi (1-0) pour finalement s’imposer aux tirs au but. Même si Lille a connu un sort contraire en perdant aux tirs au buts face à Aston Villa en Ligue Europa Conférence, c’est un énorme exploit qui a été réalisé par les clubs de la Ligue 1.

La LFP reporte les matchs du PSG et de l’OM

Peu après leurs qualifications, chaque club a été fixé sur le calendrier des demi-finales. Le PSG sera ainsi opposé au Borussia Dortmund les 1er et 7 mai prochains. De son côté, l’OM va défier l’Atalanta Bergame les 2 et 9 mai 2024. Cependant, les deux équipes sont censés effectuer des sorties En Ligue 1 entre les quatre affiches notamment à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Le club parisien devrait affronter l’OGC Nice et le club marseillais, Reims.

Mais, la LFP a décidé de donner un coup de pouce aux deux écuries. Réuni ce vendredi, le Conseil d’Administration de l’instance a décidé de reporter les deux affiches pour permettre au PSG et à l’OM de se concentrer pleinement sur leurs échéances européennes. Prévus pour le weekend du 4 mai, ces matchs seront finalement disputés entre les deux dernières journées de Ligue 1.