OM, Benatia met la pression sur les joueurs malgré la qualification en C3

Le conseiller sportif de l’OM, Mehdi Benatia, a envoyé vendredi, un message aux joueurs après leur qualification en Ligue Europa.

L’OM s’est offert le scalp de Benfica jeudi pour se qualifier en demi-finale de Ligue Europa. Une qualification acquise au terme d’une séance de tirs buts où les Marseillais ont été plus en réussite. Au lendemain de cet exploit, le conseiller sportif de l’OM, Mehdi Benatia, a envoyé un message aux joueurs ce vendredi.

Mehdi Benatia satisfait de la prestation de l’OM contre Benfica

Alors qu’ils s’étaient inclinés à l’aller, les Marseillais ont réussi à décrocher leur qualification face à Benfica au retour. En plus, les hommes de Jean-Louis Gasset ont affiché un visage flamboyant face aux Benfiquistes. Invité de Rothen s’enflamme ce vendredi, Mehdi Benatia a témoigné sa satisfaction sur la prestation des joueurs.

« Au-delà de la qualif, ce genre de match est magnifique parce que quand je vois le dépassement de fonction des joueurs, une soirée comme ça, tu dors tranquille. Quand tu viens à l'OM, c'est le minimum que tu dois donner à tous les matchs, ça ne se négocie pas », lance le Marocain.

Le message de Benatia aux joueurs

9e de Ligue 1, l’OM (39pts) est décroché des places qualificatives pour l’Europe. Mais le club olympien pourrait retrouver la Ligue des Champions en remportant la Ligue Europa. Au point de ne pas se concentrer sur le championnat ? Non, selon Mehdi Benatia. L’ancien défenseur de la Juventus estime qu’il est inconcevable de négliger la Ligue 1 en étant à l’OM.

« Quand tu es à l'OM tu ne peux pas faire de compromis. Cette saison, on n'a pas été chanceux avec les blessés. On ne peut pas faire l'impasse sur le championnat. C'est le pain quotidien. Aujourd'hui, je n'ai aucune garantie d'aller gagner la Coupe d'Europe et de disputer la Ligue des champions. C'est comme ça que je le vois. Le président aussi. Quand tu es à l'OM tu ne peux pas perdre cinq matchs de suite. Pour moi, ce serait trop risqué de reposer tout le monde pour aller taper Bergame », explique l’ex-international marocain.

La réponse énigmatique de Benatia sur l’avenir de Gasset

Après son message à l’endroit des joueurs, Mehdi Benatia a ensuite évoqué l’avenir de Jean-Louis Gasset. Le contrat de l’entraineur français se termine en effet en fin de saison et l’on ne sait pas encore s’il continuera ou pas. Interrogé sur la question, le conseiller sportif de l’OM a fait savoir que le club ne pense pas encore à l’avenir de Gasset.

« Quand j'en ai parlé avec le président, je savais que c'était la bonne personne. Humainement, c'est quelqu'un d'extraordinaire comme Gattuso n'était pas le pire entraîneur qu'on a voulu nous faire croire, loin de là. C'était difficile de se séparer de Gattuso mais malheureusement on doit prendre des décisions quand un groupe ne répond plus et que les résultats ne suivent pas. Pour l'instant, on ne l'a pas évoqué, il a un contrat de 90 jours comme il aime si bien le dire. Pour l'instant, on en est là, on verra bien ce qui va se passer », confie Mehdi Benatia.