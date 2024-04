Ligue 1, Nice choqué après la décision de la LFP pour favoriser le PSG et l’OM

L’OGC Nice ne comprend pas la décision de la LFP de décaler les matchs du PSG et de l’OM en Ligue 1.

Deux équipes françaises encore en lice en compétitions européennes, la Ligue de football professionnel (LFP) a pris la décision de décaler les matchs de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Ceci afin de permettre aux deux formations de bien préparer leurs matchs européens. Mais Nice ne comprend pas la décision de l’instance française du cuir rond.

Un choix « bizarre, selon Morgan Sanson

Hôte du FC Lorient en ouverture de la 30e journée de Ligue 1, vendredi, l’OGC Nice s’est imposé (3-0) à l’Allianz Riviera. Un match à l’issue duquel les Aiglons ont consolidé leur cinquième place avec 47 points devant Lens (6e, 43 points) en attendant le match de ce dernier contre Clermont ce samedi soir (21 heures). Après cette victoire, Morgan Sanson s’est dit surpris par ce choix de la LFP de décaler les matchs. Alors que Marseille-Nice de la 29e journée était décalé au 24 avril, le duel Nice-PSG, qui était prévu pour le 4 mai, est quant à lui, décalé au 15 mai prochain, ce vendredi.

« C'est clair que c'est bizarre. Je ne vais pas dire que c'est pénalisant mais c'est spécial. (…) On a un mois avec en fait deux semaines de compétition. On va jouer trois matchs, on va avoir deux semaines (sans match) et on va rejouer trois matchs la dernière semaine. C'est une première pour nous tous. On nous demande d'être sur le terrain à ce moment-là, on va tout faire pour être performant », a confié le milieu de terrain anglais des Aiglons après la victoire face à Lorient.

Sanson annonce "un gros match" contre l’OM

Mercredi prochain (21 heures), l’OGC Nice sera en déplacement au Stade Orange Vélodrome dans le cadre du match en retard de la 29e journée de Ligue 1 contre l’Olympique de Marseille. Ce duel s’annonce grandiose pour Sanson, qui vise le maintien des Aiglons à une place européenne.

« C'est un sprint final, ça va être match après match, encore plus que pendant la saison, on a un gros match qui arrive à Marseille », a-t-il ajouté.