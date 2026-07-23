Les regards du football allemand se tourneront demain vendredi vers la ville de Francfort, où la Fédération allemande de football s'apprête à annoncer la nomination de Jürgen Klopp comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale, en remplacement de Julian Nagelsmann.

La Fédération allemande avait lancé une invitation officielle pour la tenue d'une conférence de presse sans en dévoiler la raison directe, avant que le journal « Bild » ne confirme l'annonce attendue concernant la présentation de Klopp en tant que nouvel entraîneur de la Mannschaft.

Les commissions de la Fédération allemande doivent tenir une réunion par visioconférence vendredi matin, afin d'obtenir l'approbation officielle et définitive de la prise de fonction de Klopp, avant l'annonce définitive de la décision.

Selon Bild, Klopp prendra place sur le podium de la conférence de presse aux côtés du président de la Fédération allemande Bernd Neuendorf, du directeur sportif Rudi Völler et de la porte-parole de la Fédération Franziska Wülle.

Le staff de Klopp comprend des noms de l'ère Liverpool

Pour sa nouvelle mission, Klopp fera appel à plusieurs proches qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière d'entraîneur, à commencer par Peter Krawietz, son adjoint historique, qui occupera le poste d'entraîneur adjoint.

Le staff technique accueille également le Néerlandais Pepijn Lijnders, qui a travaillé avec Klopp à Liverpool, aux côtés de l'ancien joueur du Borussia Dortmund Sven Bender, surnommé « Manni », qui a mis fin à son contrat avec le club d'Unterhaching, pensionnaire de la Regionalliga, au début du mois de juillet dernier après deux ans passés avec l'équipe.

Un contrat jusqu'au Mondial 2030

Bild a révélé que Klopp signera un contrat courant jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2030, une démarche qui reflète la confiance de la Fédération allemande en sa capacité à ramener l'équipe nationale dans la course aux grands titres.

L'accord est devenu possible après que Klopp a obtenu l'aval de la société « Red Bull », à laquelle il était lié par un contrat jusqu'en 2029 en tant que directeur mondial du football, sans clause autorisant un départ.

La Fédération allemande ne versera aucune indemnité de transfert pour s'attacher les services de l'entraîneur, mais elle offrira une compensation sous la forme d'un don à la fondation « Wings for Life » de « Red Bull », Bild précisant que le montant du don s'élèvera à un million d'euros.

Klopp fait son retour sur le banc après une période d'éloignement des postes d'entraîneur depuis son départ de Liverpool, pour entamer un nouveau défi qui consiste à diriger la sélection de son pays lors de la prochaine étape.