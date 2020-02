Tottenham-Southampton (3-2) - Ces Spurs ont de la ressource

Mené au score à un quart d'heure du terme de la rencontre, Tottenham a renversé son adversaire du soir pour se qualifier pour les 8es de la Cup.

Les deux équipes avaient déjà été dans l'incapacité de se départager le 25 janvier dernier (1-1), dans le cadre des 16es de finale de la Cup.Le scénario a été sensiblement similaire ce mercredi soir, entre et . Au terme de ce replay quelque peu malvenu pour les locaux comme pour les visiteurs, compte tenu du rythme important imprimé par le championnat anglais, ce sont cette fois les Spurs qui se sont imposés.

Des buts et une fin de match renversante à Londres

D'abord, ce sont les locaux qui étaient parvenus à ouvrir le score, les hommes de José Mourinho profitant d'un but contre son camp inscrit par le malheureux Stephens (11e). Puis, les visiteurs sont allés puiser dans des ressources insoupçonnées pour inverser la tendance et renverser les finalistes de la dernière Ligue des Champions.

Le but égalisateur était inscrit par Long à la demi-heure de jeu (33e), tandis que le second était l'oeuvre de Ings au retour des vestiaires (72e). L'homme en forme de Southampton cette saison croyait offrir à son équipe une qualification de prestige pour les 8e de finale de la Cup, mais c'était sans compter sur une fin de match de haut niveau de la part de Tottenham, qui, à son tour, renversait son adversaire du soir. Les buteurs victorieux étaient Lucas et Son. Les Spurs sont en huitièmes.