Tottenham, Son : "Est-ce que Kane est déjà parti ?"

Les spéculations continuent de faire rage concernant un énorme transfert du buteur des Spurs, mais son coéquipier ne veut pas commenter les rumeurs.

Heung-min Son a répliqué aux spéculations suggérant que Harry Kane est destiné à quitter Tottenham cet été dans le cadre d'un énorme transfert. L'attaquant prolifique ferait pression pour quitter les Spurs alors qu'il cherche à remporter des trophées ce qui s'est révélée iréalisable lors de son passage dans le nord de Londres malgré ses nombreux buts sous les couleurs de Tottenham. On rapporte que des clubs de premier plan à travers l'Europe préparent des offres alléchantes.

Néanmoins aucune offre formelle n'a encore été faite et Son hésite à se laisser guider par des rumeurs qui manquent de substance. Interrogé sur le départ de l'international anglais, l'international sud-coréen, Heung-Min Son a déclaré aux journalistes alors qu'il aide son équipe à se qualifier pour la Coupe du monde : "Kane est-t-il déjà parti ?Tout n'est pas décidé. Plutôt que de m'inquiéter pour son transfert, je fais de mon mieux à Tottenham".

"Je veux me concentrer sur l'équipe nationale et Tottenham. Peut-être que Kane fait de même, il est occupé à se préparer pour l'Euro", a ajouté l'attaquant des Spurs. Avec 221 buts marqués en 336 apparitions pour les Spurs, il n'est pas surprenant de constater que Kane ne manque pas de prétendants. Les rivaux de Manchester United et City sont tous deux à la recherche d'un autre numéro 9, les Skyblues faisant leurs adieux au meilleur buteur de l'histoire du club, Sergio Aguero.

Qui est intéressé par Kane ?

L'article continue ci-dessous

Chelsea est également annoncé comme un prétendant probable. Une offensive des Blues n'est pas à écarter d'autant plus qu'il y a des doutes concernant l'avenir de Tammy Abraham et d'Olivier Giroud, en fin de contrat, du côté de Stamford Bridge. Une réunion avec son ancien entraîneur, Mauricio Pochettino, actuellement au Paris Saint-Germain, est également un scénario plausible pour le meilleur buteur de Premier League.

Une partie du problème pour les Spurs est qu'ils n'ont actuellement pas d'entraîneur en poste. Les efforts sont intensifiés pour obtenir un successeur à temps plein à José Mourinho, Ryan Mason ayant terminé la saison 2020-21 dans un rôle d'entraîneur intérimaire. L'ancien entraîneur de Chelsea et de la Juventus, Antonio Conte, qui a rompu les liens avec l'Inter à la suite d'un triomphe en Serie A, fait partie des favoris pour prendre les rênes de Tottenham.

Il voudrait s'entretenir avec Harry Kane s'il trouvait un accord avec les Spurs pour revenir en Premier League, mais aucun accord n'est encore en place. Heung-Min Son a ajouté à propos de la recherche d'un entraîneur chez Spurs : "Je ne peux pas parler de ce sujet. Antonio Conte n'est pas encore arrivé, je dois faire attention. Ce n'est pas confirmé et je ne sais pas si les Spurs vont trouver un nouvel entraîneur ou non. Je ferai de mon mieux dans n'importe quelle situation à mon poste".