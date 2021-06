Lineker dévoile les destinations où il aimerait voir Harry Kane

La star des Spurs fait pression pour s'éloigner de son club d'enfance cet été car il veut remporter des trophées majeurs avant la fin de sa carrière.

Gary Lineker pense que les deux clubs de Manchester et le Paris Saint-Germain sont les favoris pour faire obtenir la signature de Harry Kane cet été, même s'il s'attend à ce que Daniel Levy se batte pour garder la star vedette de Tottenham. Harry Kane a enregistré 22 buts et 14 passes décisives en Premier League la saison dernière pour remporter à la fois le soulier d'or et le prix de meilleur passeur, malgré le fait que les Spurs terminent à la septième place du classement.

Tel que rapporté par Goal le 17 mai, l'attaquant des Spurs, qui sera capitaine de l'Angleterre lors du prochain Championnat d'Europe cet été, veut quitter le club du Nord de Londres et Gary Lineker peut comprendre son désir de remporter des trophées dans sa carrière. "Je pense que ce serait inquiétant de le voir dominer le championnat s'il rejoint Manchester City", a déclaré Lineker à Goal. "J'adorerais le voir à Barcelone, mais ils ont recruté Sergio Aguero et manquent d'argent en ce moment".

"Je pense que c'est entre Manchester City, Manchester United et peut-être le Paris Saint-Germain. Ils ont Mauricio Pochettino et il gagnerait des choses, c'est garanti. Je pense qu'il est plus probable qu'un des clubs de Manchester puisse se permettre de le recruter en dehors de Chelsea. Je ne pense pas qu'il irait à Chelsea et ferait ça à aux supporters de Tottenham mais qui sait", a ajouté le consultant phare de la BBC animateur de Match of the Day.

Lineker conseille à Kane d'afficher sa préférence

Gary Lineker comprend les envies d'ailleurs de Harry Kane : "Je ne pense pas que même les fans de Tottenham lui en voudraient de partir maintenant. Il a tout donné au club depuis longtemps. Ils n'ont rien gagné avec lui, ce qui est dommage et c'est une période difficile pour Tottenham. Ils sont sans manager dans le sens réaliste du monde et pourraient bien perdre leur meilleur joueur. Pour Harry, il doit partir et il veut concourir pour des trophées majeurs, qui ne le ferait pas ? J'étais moi-même dans une position similaire à Leicester".

"J'étais dans l'équipe du club que j'ai soutenu toute ma vie, mais il arrive un moment où vous devez faire passer votre carrière en premier. Je doute qu'il parte avant l'Euro car, avec Daniel Levy, cela pourrait prendre quelque temps", a ajouté l'Anglais. Daniel Levy aura son mot à dire sur l'avenir de l'attaquant et voudra probablement plus de 130 millions d'euros pour envisager un transfert de son vice-capitaine. Cela limite les prétendants qui peuvent se permettre de discuter avec les Spurs, mais Lineker pense qu'il en vaudra la peine si un club rival parvient à conclure ce qui serait un accord difficile cet été.

"Vous ne connaissez pas l'accord entre Kane et Levy", a-t-il ajouté. "Il aurait peut-être dit "avoir une saison de plus sous José Mourinho et si nous ne faisons rien, je vous laisserai partir". Qui sait ? Il a 28 ans, donc payer plus de 100 millions de livres sterling serait quelque chose d'important mais il garantit buts. Je pense qu'il le garantit partout où il ira. Les clubs voudront de lui, ce qui contribuera à faire grimper le prix de Tottenham. Je pense que Harry déterminera les choses et il devra dire 'c'est là que je veux aller'", a conclu Gary Lineker.