Tottenham, Sissoko se prononce sur les envies d'ailleurs de Kane

Le milieu de terrain comprendrait si son "extraordinaire" coéquipier partait à la recherche de trophées majeurs.

Harry Kane "mérite de gagner des titres chaque saison" et est trop talentueux pour être coincé quelque part où il ne peut pas gagner de trophées, selon son coéquipier de Tottenham, Moussa Sissoko. Le milieu de terrain français a déclaré que les Spurs avaient laissé tomber l'attaquant en ne remportant aucun titre au cours de sa carrière malgré ses buts prolifiques, et "lui souhaiterait le meilleur" s'il quittait le club londonien cet été.

Harry Kane, 27 ans, a marqué 23 buts et fourni 14 passes décisives en 35 matches de championnat cette saison, alors même que Tottenham a terminé à sa plus basse position au classement national depuis 2008-09. Le meilleur buteur et meilleur passeur de la saison 2020-2021 de Premier League a fait l'objet de nombreuses spéculations sur son avenir et il a été rapporté qu'il avait demandé à Tottenham de le vendre lors du mercato.

"Comme tous les joueurs, Harry Kane veut gagner des titres", a déclaré Sissoko à Foot Mercato. "Un joueur de sa stature mérite de remporter des titres chaque saison. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à le faire à chaque fois pour diverses raisons. Je pense que cela doit l'agacer intérieurement. Il n'a pas officiellement dit qu'il voulait quitter le club. Harry est aujourd'hui l'un des meilleurs attaquants au monde. Chaque année, il termine meilleur buteur de Premier League ou figure parmi les meilleurs buteurs du championnat".

Sissoko ne ferme aucune porte pour son avenir

"Il a réalisé une année exceptionnelle car il a terminé meilleur buteur et meilleur assistant de Premier League. Je ne sais pas s'il partira ou non, mais s'il partait un jour, je lui souhaiterais le meilleur car il mérite de remporter des titres avec tout ce qu'il a fait. C'est vraiment un joueur extraordinaire. Nous aimerions l'avoir avec nous le plus longtemps possible, à part ça, tout est entre le président, son agent et lui. Je lui souhaite simplement le meilleur", a ajouté l'international français.

Moussa Sissoko a également évoqué son futur personnel : "C'est ma cinquième année au club et j'y ai passé de très bons moments. Maintenant, je suis une personne qui ne ferme aucune porte. Si un nouveau challenge se présente, on verra bien ce que je ferai. Mais aujourd'hui, je ne ferme aucune porte pour mon avenir car, comme je l'ai dit, ça a été une année difficile pour moi en club. Je veux aussi voir ce que le club décidera. Peut-être qu'ils me diront : "Moussa, il est temps d'aller voir ailleurs". Ou peut-être qu'ils me diront : "Moussa, on veut absolument que tu restes". En tout cas, je suis ouvert à toutes propositions aujourd'hui car j'ai vécu une année assez compliquée".

"Je vais bientôt avoir 32 ans donc je suis plus vers la fin que le début de ma carrière. Ce dont j'ai envie, c'est de continuer à jouer, à prendre du plaisir. (...) Comme je l'ai dit, je ne ferme aucune porte. On verra bien. La France, c'est là où j'ai commencé. C'est un très bon championnat. La Premier League, c'est le championnat qui m'a toujours fait rêver. J'aime y évoluer au quotidien. À l'heure actuelle, je suis en sélection. Ma priorité est de me focaliser sur les Bleus et de travailler pour être prêt le jour J, gagner les matches et essayer d'aller le plus loin possible", a conclu l'international français.