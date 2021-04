Tottenham - Redknapp : "Kane va rester malgré les rumeurs"

L'ancien boss des Spurs est convaincu que le capitaine des Three Lions restera à Tottenham la saison prochaine sous les ordres d'un nouvel entraîneur.

Harry Redknapp s'attend à ce que Harry Kane reste à Tottenham malgré les rumeurs selon lesquelles le capitaine de l'équipe d'Angleterre chercherait à quitter le club cet été.

L'avenir de Kane a fait l'objet d'intenses spéculations récemment, avec des rapports suggérant que le joueur de 27 ans est désillusionné par la vie dans le nord de Londres, et qu'il est prêt à partir afin de se battre pour gagner des trophées au plus haut niveau.

Manchester City, Manchester United et le Real Madrid ont tous été cités, mais les Spurs devraient résister à toutes les offres pour leur star, qui a marqué 219 buts en 330 matches depuis ses débuts en 2011.

Le départ de José Mourinho, qui a été limogé lundi, ajoute une couche supplémentaire d'intrigue. Ryan Mason a été nommé entraîneur par intérim jusqu'à la fin de la saison, mais les Spurs nommeront très certainement un nouvel entraîneur permanent cet été. Brendan Rodgers (Leicester), Nuno Espirito Santo (Wolves) et Maurizio Sarri (Chelsea) figurent parmi les favoris des bookmakers.

Pour l'instant, Kane est confronté à une course contre la montre pour être prêt pour la finale de la Carabao Cup contre Manchester City dimanche à Wembley, mais Redknapp, qui a dirigé Tottenham entre 2008 et 2012, pense qu'il restera à la tête du club la saison prochaine.

Dans des propos accrodés à Goal, Redknapp a déclaré : "Je pense qu'il va rester. Je pense que le nouveau manager va arriver et le convaincre qu'ils vont tenter de signer quelques joueurs supplémentaires.

"Il n'y a personne de mieux que lui. Je ne l'échangerais contre aucun avant-centre au monde, personnellement. Il garantirait à Man City, Man Utd ou Liverpool de remporter le championnat la saison prochaine, c'est sûr. C'est un joueur fantastique. Tottenham doit le garder."

Redknapp s'exprimait avant la présentation de la finale de la Coupe de la Ligue pour les fans des Spurs', et a insisté sur le fait que, bien que son ancien club ait lutté cette saison, actuellement sixième en Premier League, ils ne sont pas trop loin de pouvoir se battre en haut du tableau.

"Tout est en place à Tottenham, a-t-il déclaré. Ils ont le meilleur stade d'Angleterre, sans exception, ils ont un incroyable terrain d'entraînement, qui est hors du commun, et ils ont de bons joueurs.

"D'accord, peut-être qu'ils ont besoin de se débarrasser d'un ou deux joueurs qui sont en fin de carrière, et d'en faire entrer un ou deux. Mais s'ils le font, tout peut arriver. Ils pourraient être en mesure de relever le défi la saison prochaine."

La décision de limoger Mourinho six jours seulement avant la finale de la Carabao Cup a certainement fait sourciller, même si le Portugais a eu du mal à obtenir l'approbation des supporters pendant son mandat.

"C'était vraiment étrange, poursuit Redknapp. Le timing, c'est sûr. On parlait du départ de José, mais je ne pouvais pas imaginer que cela se produise au moment où cela s'est produit. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il doit y avoir une raison derrière tout ça.

"Une chose est sûre, Tottenham aura déjà quelqu'un en place. Je sais comment Daniel Levy travaille. Il aura parlé à quelqu'un, mis quelqu'un en place, quelqu'un qu'il ne peut pas avoir en ce moment parce qu'il a un emploi, donc il a donné le poste à Ryan Mason jusqu'à la fin de la saison.

"Ensuite, cet été, quelqu'un viendra qui a déjà un emploi en ce moment. Ce ne sera pas Ryan. Il n'obtiendra pas le poste, même si on peut essayer d'être gentil avec lui. C'était un jeune garçon quand je l'ai eu. C'était un garçon très calme. C'est une grande opportunité pour lui, mais je ne dirais pas que je l'ai vu venir !

"Il n'a pas une grande personnalité extravertie, c'est sûr. Mais je l'ai connu quand il était très jeune. C'est un grand changement de passer du travail avec les jeunes à la gestion soudaine d'un grand club de football, avec toute cette pression. C'est un monde différent, un jeu différent."

Malgré toute l'incertitude qui entoure actuellement le club, Redknapp est convaincu que les Spurs ont une chance de créer la surprise dimanche.

"Man City n'est pas à l'abri des balles, a-t-il déclaré. Chelsea l'a montré la semaine dernière, Leeds l'a montré récemment.

"Il faut être positif. Si vous allez là-bas et que vous avez peur, que vous vous asseyez et que vous les laissez avoir le ballon, passifs, vous allez en payer le prix. Vous devez vous mettre au milieu d'eux. Laissez-les faire circuler le ballon et ils vous feront des passes mortelles. Mets-toi sur le devant de la scène.

L'article continue ci-dessous

"Quoi qu'il en soit, Tottenham a de bons joueurs. J'ai regardé Gareth Bale l'autre soir contre Southampton, il était le meilleur joueur sur le terrain. S'il se sent bien dans sa peau, s'il se sent aimé et désiré, il sortira dimanche et se dira "Je vais tuer ce latéral gauche de Man City", et je pense qu'il le pourra.

"Et si Harry Kane et Son sont là, Tottenham a une vraie chance. J'adore Dele Alli. C'est un joueur fantastique. Quelqu'un doit le maîtriser, il doit peut-être aussi se maîtriser lui-même, mais il peut vraiment jouer. Il peut faire la différence.

"J'aimerais bien le voir dimanche. Le faire revenir, le faire jouer derrière Kane, Son d'un côté, Bale de l'autre. Ce serait une décision audacieuse, n'est-ce pas ? C'est un bon point de départ, Ndombele au milieu de terrain. Il faut avoir une chance avec ça !"