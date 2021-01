Droits TV : La LFP lance un nouvel appel d’offres

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé ce mardi soir qu'elle lançait un appel d'offres sur les lots rendus par Mediapro.

C'est désormais officiel, la Ligue va mettre en place un nouvel appel d’offres pour les nombreux lots disponibles suite au retrait de Mediapro.

A travers un communiqué, nous apprenons ainsi que "deux consultations ont été lancées relatives aux droits d’exploitation audiovisuelle », l’une pour la et l’autre pour la . Et ce jusqu’à la saison 2023/2024.

Pour rappel, les lots 1, 2, 4 et 5 avaient été rendus par le groupe sino-espagnol Mediapro à la suite d'une décision du tribunal de commerce de Nanterre courant décembre après une procédure de conciliation menée entre la LFP et le diffuseur sous l'égide du conciliateur Marc Sénéchal.

Selon certaines rumeurs, la Ligue ambitionne de récupérer 220M€ minimum sur la vente de ces différents lots, alors que les journées concernées sont celles qui auront lieu à partir du 5 février prochain.

Cet appel d'offres porte sur trois ans et demi. Il ne concerne pas le lot détenu par beIN Sports et sous-licencié à Canal + contre 330 millions d'euros. Même si le diffuseur historique aurait bien aimé que ce soit le cas dans le cadre de sa bisbille qui l'oppose à la LFP.

Voici en détail les lots concernés par ce nouvel appel d'offres comme expliqué par le Ligue dans un communiqué diffusé sur son site officiuel ce mardi soir.

Le premier concerne « un match par journée de championnat dont 10 matches de choix 1 (Top 10) et 28 matches de choix 3 avec le grand magazine du dimanche et le magazine bilan » ; le deuxième « 7 matches par journée de championnat dont 38 matches de choix 2, 38 matches de choix 5, 36 matches de choix 6 et 152 matches de choix 7 à 10 avec le magazine de présentation de la journée et le magazine du dimanche matin » ; le troisième « les 3 multiplex des 19e, 37e et 38e journées de championnat, les 2 matches de barrage et le Trophée des champions » ; le quatrième « les magazines en semaine ».

Pour la , il y a aussi du contenu et qui sera cédé séparément aux plus offrants.