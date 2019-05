Tottenham, Moussa Sissoko croit encore à la qualification

Malgré la défaite enregistrée mardi, les Spurs sont encore confiants quant à leurs chances de voir la finale de la C1. Moussa Sissoko l'a confirmé.

a manqué à sa tâche mardi soir à l'occasion de la demi-finale aller de la Ligue des Champions qui l'a mis aux prises à l' . Malgré l'avantage du terrain, l'équipe londonienne est tombée sur le score de 0-1. Donny Van De Beek a trompé Hugo Lloris en fin de première période et les hommes de Mauricio Pochettino se sont montrés incapables de recoller à la marque.

Il faudrait vraiment un vrai exploit aux Spurs pour voir Madrid en juin prochain et disputer leur première finale de C1. La mission est compliquée, mais les joueurs y croient. À commencer pour Moussa Sissoko, le milieu français de l'équipe.

"On peut les embêter au match retour. On a beaucoup travaillé pour arriver là, on a mérité d'être en demi-finales, et on ne va pas abandonner maintenant, a tonné l'ancien toulousain dans la zone mixte de Tottenham Hotspurs Stadium. Il ne faut pas trop penser, donner 100 %, et essayer de réussir quelque chose d'historique. Nous ne sommes pas si loin, nous sommes à 90 minutes d'une finale, disons 95 minutes. Tout peut arriver : à , au retour, il y a eu cinq buts en 20 minutes. Je suis sûr qu'on peut le faire".

À la question s'il était impressionné par l'équipe hollandaise, le Français a rétorqué : "ils jouent un bon football, mais je les ai vus jouer mieux que ça".

Pour conclure, Sissoko s'est aussi attardé sur sa performance personnelle. Il a reconnu qu'elle n'était pas du tout à la hauteur : "Je ne peux pas être content de mon match parce qu'on a perdu. J'aurais aimé que l'on puisse revenir à 1-1. Maintenant, il faut gagner samedi à pour reprendre de la confiance avant le retour à Amsterdam, et pour finir dans le top Four".