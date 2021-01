Tottenham, Mourinho encense Ndombele et rend hommage à Lampard

L'entraîneur des Spurs a félicité le milieu de terrain auteur d'un doublé et a évoqué le licenciement de son ancien joueur à Chelsea.

a fait le job, sans plus ce lundi soir. Mal embarqués, les Spurs ont réussi à se défaire de la formation de Wycombe en 16es de finale de la . Le club de Championship avait surpris Tottenham en première période, mais les hommes de José Mourinho ont égalisé avant la pause par l'intermédiaire de Gareth Bale. En seconde période, Harry Winks a donné l'avantage aux Spurs avant que Tanguy Ndombele ne clôture la marque par deux fois.

Après la rencontre, José Mourinho a analysé le succès des siens en conférence de presse, admettant que les Spurs ont été mis en difficulté par Wycombe : "Je le savais. Je savais que le match allait être difficile. Nous avons commencé à nous préparer pour le match en montrant aux joueurs ce qu'ils avaient fait il y a quelques années à White Hart Lane. Six de ces joueurs et le manager font toujours partie de cette équipe. Donc, je pense que c'était un bon début, puis nous nous sommes préparés pour le match en sachant que ça pouvait être difficile et ça l'était. Ce n'est pas facile de gérer leur style de jeu. Si vous ne marquez pas de buts, ils restent dans le jeumatchet c'était génial pour nous de marquer à la minute 85 car cela nous donnait la possibilité de ne pas jouer en prolongation, ce qui n'aurait pas été bon pour nous".

"Une frustration de finalement devoir faire jouer les joueurs importants ? Que pouvons-nous faire, nous voulons progresser dans la compétition, nous ne voulons pas tout jeter, nous ne voulons pas perdre ici. Nous savions que nous avions besoin d'une bonne équipe et d'un banc solides, juste au cas où ce serait un problème si nous devions jouer 30 minutes de prolongation, car alors Kane qui joue 30 minutes cela devient 60, Hojbjerg qui devait en jouer 45 cela serait devenu 75 et ainsi de suite", a ajouté le Portugais.

Mourinho apporte son soutien à Lampard

"Espérons que rien de grave ne s'est passé. Je n'ai pas vu une énorme fatigue. Ben Davies était juste un mauvais pressentiment, j'espère que ce n'est pas quelque chose sur son mollet, alors j'espère que nous avons réussi à jouer et à ne pas avoir de grosses blessures ou de fatigue et de ne pas avoir de temps de jeu supplémentaire", s'est ouvertement réjoui l'entraîneur de Tottenham.

Le Portugais a félicité Tanguy Ndombele et Harry Winks, les deux milieux de terrains ayant marqué pour Tottenham ce lundi soir : "Oui, c'est important et Pierre (Hojbjerg) a fait, si je ne me trompe pas, deux passes décisives. Il était très objectif, très vertical. Winks n'a pas joué en tant que joueur de position. Il a couvert une vaste zone du terrain. Il a également été très positif dans son décès. Tanguy a bien sûr marqué les buts trois et quatre alors que nous pouvions réaliser que le match était terminé, perdait du rythme et perdait foi, mais malgré cela, les gars du banc étaient prêts et très professionnels et chacun était très positif".

Enfin, il a commenté l'éviction de Frank Lampard, son ancien protégé à : "Je ne pense pas que Frank veuille parler à moi ou à qui que ce soit en dehors de son cercle proche de sa famille et de ses amis. Mais je suis toujours triste lorsqu'un collègue perd son emploi et que Frank n'est pas seulement un collègue, c'est une personne importante dans ma carrière, alors je suis désolé pour lui. Mais c'est la brutalité du football, en particulier du football moderne, donc quand vous devenez entraîneur, vous savez que tôt ou tard cela vous arrivera".