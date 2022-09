Tottenham-Marseille – Igor Tudor : "Conte m'a ouvert des portes"

Avant de défier l'OM avec Tottenham en Ligue des champions, Igor Tudor est revenu sur son amitié avec Antonio Conte, le coach des Spurs.

Arrivé cet été sur le banc de l'OM, Igor Tudor réalise un excellent début de championnat avec 5 victoires et un nul et voit son club partager la tête du classement avec le PSG.

Mercredi, l'OM se déplacera sur la pelouse de Tottenham à l'occasion de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

A la veille de cette confrontation, l'entraîneur a répondu aux questions des journalistes lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match.

Sur la façon dont il a préparé ce match

Il n'y a rien qui change car je prépare tous les matches de la même manière. Bien sûr que cette compétition est très importante, c'est la meilleure compétition du monde. Mais, à la fin, ça reste un match de football.

Sur ses retrouvailles avec Antonio Conte, le coach des Spurs, qui était son coéquipier à la Juventus

Quand je suis arrivé à la Juventus, je n'avais que 20 ans. C'était l'un de mes exemples. Après, quand j'ai commencé à vouloir devenir coach, il m'a ouvert des portes. Maintenant, c'est l'un des meilleurs du monde.

Sur les anciens Gunners (Guendouzi, Kolasinac, Tavares) qui vont de nouveau affronter Tottenham

Pour les trois anciens d'Arsenal, c'est particulier de venir à Londres. Ils ont tous très bien commencé la saison.

Kolasinac est un joueur et un mec fantastique. Il peut jouer à plusieurs postes dans l'équipe, c'est important de l'avoir.

Sur le fait de s'être entraîné à Marseille ce matin plutôt qu'à Londres

On n'a pas beaucoup de temps pour préparer le match. Si on l'avait préparé ici, Antonio Conte aurait tout vu, parce qu'il fait toujours ça. Il y aurait eu des caméras, donc c'est mieux d'avoir préparé le match à Marseille ce matin.

Sur sa réussite à l'OM après avoir été sifflé en début de saison

Je me concentre sur mon travail. Si tout le monde m'aime mieux, c'est bien. J'ai compris qu'il y avait un club chaleureux et sensible à tout. Je suis né dans une ville très semblable à Marseille en Croatie. Je respecte tout le monde. Un club doit être froid, l'élément clé, ce sont les joueurs.

