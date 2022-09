Tottenham-Marseille – Dimitri Payet : "Tout est au vert, le moral est bon"

Après plusieurs mauvais parcours de l'OM en Ligue des champions, Dimitri Payet aborde cette campagne 2022-2023 avec le moral au beau fixe.

Avant d'affronter Tottenham avec l'OM, à l'occasion de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, c'est Dimitri Payet qui a répondu aux questions des journalistes lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match.

Sur l'état d'esprit de l'OM avant la Ligue des champions

Quand on réalise un tel début de saison, tout est au vert et le moral est bon. On a envie de continuer sur cette lancée, demain c'est une autre compétition, un autre championnat qui commence, avec des adversaires redoutables.

Avec notre début de saison, on a eu des certitudes dans notre jeu au fil des matches. On est prêts à entrer dans cette compétition. Il va falloir faire preuve d'exigence et de sérieux pour pouvoir exister et faire mal à cet adversaire habitué à cette compétition. La première journée vous met sur les bons rails. Dans un championnat à six matches, il faut vite prendre des points.

Sur la dernière campagne ratée de l'OM en Ligue des champions (1 victoire et 5 défaites)

La dernière campagne n'a pas été bonne, on n'était pas au niveau. On aspire à faire beaucoup mieux. Si on arrive à être à notre niveau, on pourra faire de meilleures choses, mieux qu'une troisième ou quatrième place.

La série de défaites, il fallait bien qu'elle s'arrête un jour. Sur les dernières saisons, on avait des équipes plutôt jeunes, qui avaient besoin d'apprendre. On a eu des arrivées de joueurs qui ont joué cette compétition. Pendant la préparation, on n'avait pas assimilé le système de jeu. Là, on a eu six matches pour le parfaire, on arrive avec plus de certitudes qu'il y a un mois.

