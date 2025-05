Tottenham - Manchester United : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Finale anglaise à Bilbao ! Tottenham et Man United s'affrontent pour la Ligue Europa et une place en C1. Un trophée pour sauver la saison.

Le stade San Mamés de Bilbao accueille ce mercredi soir une finale de Ligue Europa au parfum de rédemption. Tottenham Hotspur et Manchester United, auteurs de saisons calamiteuses en Premier League, s'affrontent avec l'objectif de décrocher un trophée majeur et, surtout, une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Pour les deux entraîneurs, Ange Postecoglou et Ruben Amorim, c'est aussi l'occasion de faire taire les critiques et d'apporter une note positive à une année bien sombre.

Deux géants en quête d'un rayon de soleil européen

Malgré une saison domestique catastrophique (17ème place en Premier League), Tottenham a l'occasion de remporter son premier trophée majeur depuis 17 ans. Vainqueurs de la Coupe UEFA à deux reprises (1972, 1984), les Spurs pourraient devenir le deuxième club anglais à remporter trois fois la C3. Ange Postecoglou, premier coach australien à atteindre une finale européenne majeure, pourrait ainsi confirmer sa réputation de "gagnant de deuxième année". Leur parcours européen, avec 9 victoires en 14 matchs, contraste fortement avec leurs déboires en championnat. La qualification face à Bodo/Glimt en demi-finale (5-1 score cumulé), avec un Dominic Solanke buteur à l'aller et au retour, a redonné un peu de baume au cœur aux supporters.

Du côté de Manchester United, la situation n'est guère plus reluisante en Premier League (16ème). Ruben Amorim, comme son homologue, joue gros sur cette finale. Une victoire lui permettrait de devenir le troisième manager de United à remporter un trophée majeur dès sa première saison, après Mourinho et Ten Hag. Les Red Devils, vainqueurs de la compétition en 2017, espèrent rééditer cet exploit. Leur parcours européen a été marqué par une qualification spectaculaire contre Lyon en quart (7-6 score cumulé) et une maîtrise face à l'Athletic Bilbao en demi-finale (7-1 score cumulé). Avec 35 buts inscrits, United possède une attaque de feu en C3 et reste invaincu dans la compétition cette saison. Bruno Fernandes, capitaine exemplaire, a sonné la révolte, affirmant vouloir "ramener United parmi les poids lourds".

Un duel pour l'Europe et la fierté

Au-delà du trophée, l'enjeu principal de cette finale est la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, inaccessible via leurs championnats respectifs. Si Tottenham a remporté ses trois confrontations contre United cette saison toutes compétitions confondues, l'historique européen (une seule confrontation en 1963-64, victoire de MU) et la forme récente en C3 (United invaincu) rendent ce duel indécis. Cette "Match of the Pray" (Match de la prière), comme le titre la presse anglaise, verra deux équipes en quête désespérée d'un succès pour redorer leur blason et éviter une fin de saison totalement cauchemardesque.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Tottenham - Manchester United ?

Pays Diffuseur TV Streaming / Application 🇫🇷 France Canal+ / Canal+ Foot MyCanal 🌍 MENA BeIN Sports MENA 1 BeIN Connect / TOD 🇧🇦 Balkans Arena Premium 1 - 🇪🇸 Espagne Movistar+ / M+ Liga de Campeones M+ Streaming 🇬🇧 Royaume-Uni TNT Sports 1 Discovery+ 🇮🇹 Italie TV8 Italia / Sky Sport Calcio Sky Go Italia 🇳🇱 Pays-Bas Ziggo Sport Ziggo GO 🇵🇹 Portugal Sport TV 5 Sport TV Multiscreen 🇷🇴 Roumanie Digi Sport 1 Digi Online 🇧🇪 Belgique Play 6 Streamz 🇵🇱 Pologne Polsat Sport Premium 1 Polsat Box Go 🇩🇪 Allemagne RTL Deutschland RTL+ 🇨🇭 Suisse RTL Suisse 2 -

Astuce VPN : Certaines chaînes sont disponibles depuis la France en utilisant un VPN configuré sur le pays souhaité.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous aurez peut-être besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming de sports.

Horaire et lieu du match Tottenham - Manchester United

Ligue Europa - Phases Finales San Mames

La finale de la Ligue Europa entre Tottenham et Manchester United se jouera à San Mames Barria à Bilbao, en Espagne.

Le coup d'envoi sera donné à 12h PT / 15h ET le mercredi 21 mai, aux États-Unis.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe Tottenham

Ange Postecoglou avait choisi de faire tourner son effectif ce week-end du côté de Villa Park, alignant une formation rajeunie. Pour la finale, plusieurs cadres devraient retrouver leur place dans le onze : Guglielmo Vicario, Rodrigo Bentancur, Dominic Solanke, Brennan Johnson et Pedro Porro sont pressentis pour débuter.

Heung-min Son, qui a récemment signé sa première titularisation depuis sa blessure au pied, semble bien parti pour conserver sa place dans le onze de départ. En revanche, Dejan Kulusevski, James Maddison, Lucas Bergvall, Timo Werner et Radu Dragusin sont tous forfaits pour la rencontre de mercredi.

En l’absence de Werner, c’est Dominic Solanke qui devrait mener la ligne offensive.

Infos de l'équipe de Manchester United

Rúben Amorim a préféré aligner plusieurs titulaires lors du match de vendredi afin de maintenir le rythme compétitif de son groupe.

Bruno Fernandes, actuel co-meilleur buteur de la compétition avec 7 réalisations, sera une des armes principales des Red Devils. Il est talonné par Rasmus Højlund, auteur de 6 buts.

Bonne nouvelle pour United : Mason Mount et Amad Diallo sont revenus de blessure et ont pesé dans la victoire contre l’Athletic lors du match retour. En revanche, des incertitudes demeurent concernant Matthijs de Ligt, Leny Yoro et Diogo Dalot, dont l'état physique reste à surveiller. Lisandro Martínez et Joshua Zirkzee, eux, ne rejoueront plus cette saison.

La forme des deux équipes

