L'UEFA piégée ? Pourquoi la finale Man Utd-Tottenham fait le jeu de la future Super League !

Man Utd et Tottenham, catastrophiques en PL mais en finale de C3 : quel signal pour le foot européen ?

La finale de la Ligue Europa de l'an dernier avait opposé deux clubs magnifiquement gérés et structurés. Comme l'avait alors souligné l'entraîneur Gian Piero Gasperini, la rencontre entre son Atalanta Bergame et le Bayer Leverkusen à Dublin avait apporté la preuve éclatante que des équipes dites "plus modestes" pouvaient encore accomplir de très grandes choses dans le football moderne saturé d'argent. Comment ? Grâce à un travail acharné, une organisation sans faille, une unité de groupe exemplaire, un recrutement intelligent et ciblé, un secteur de formation florissant et une philosophie de jeu claire et identifiée. Un vent de fraîcheur.

Mais alors, que nous dit la finale 100% anglaise de Ligue Europa de ce mercredi entre Tottenham et Manchester United sur l'état actuel de notre sport ? La réponse est sans doute moins reluisante. D'un côté comme de l'autre, les supporters ne sont absolument pas satisfaits de la manière dont leur club est actuellement dirigé. Et sur le terrain, les deux équipes ont réalisé des performances absolument atroces tout au long de cette saison de Premier League, terminant très loin des sommets.

Par conséquent, la simple présence des Spurs et de United dans un événement aussi prestigieux, avec un ticket pour la Ligue des Champions à la clé, a, pour reprendre les mots du coach de Tottenham Ange Postecoglou, "visiblement contrarié et dérangé beaucoup de monde". Et au premier rang de ces mécontents, on trouve un certain Arsène Wenger. L'ancien manager emblématique d'Arsenal a d'ailleurs récemment lancé un débat majeur et passionné : le vainqueur du match de mercredi soir à Bilbao mérite-t-il vraiment, au vu de sa saison domestique, de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions ? La question est posée.