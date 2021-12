Tottenham : L'aveu de Conte sur son effectif

Antonio Conte est "sûr à 100 %" que Tottenham doit s'améliorer s'il veut combler l'écart avec les équipes de tête de la Premier League.

Conte a remplacé Nuno Espirito Santo en tant qu'entraîneur le 2 novembre. Il a remporté six victoires, trois nuls et deux défaites en 11 matches à la tête de l'équipe.

Les Spurs sont sixièmes en Premier League - bien qu'ils aient des matchs en retard sur toutes les équipes qui les précèdent - et sont en demi-finale de la EFL Cup, avec pour adversaire l'ancien club de Conte, Chelsea.

L'équipe n'est pas en mesure d'être compétitive au plus haut niveau si elle ne reçoit pas de renforts et elle pense avoir déterminé quels sont les joueurs sur lesquels elle peut compter et ceux dont elle doit se débarrasser.

"C'est sûr que Tottenham a besoin de nouvelles recrues en janvier. Après seulement deux semaines, j'ai dit que nous devions améliorer la qualité de cette équipe et c'est sûr que nous devons le faire", a déclaré Conte.

"J'en étais sûr au bout de sept à dix jours, puis j'ai dû évaluer sur qui je pouvais compter et sur qui je ne pouvais pas.

"L'écart est très important et nous devons travailler beaucoup et essayer de construire et d'améliorer notre équipe.

"Oui, je pense que [mon évaluation est terminée]. Non, je ne pense pas, je suis sûr à 100 %. J'ai fait cette évaluation après deux mois de travail avec mes joueurs. C'est sûr que maintenant la situation est plus claire qu'avant.

"J'attends de rencontrer le club et de donner mon avis sur l'équipe et ce que je pense de notre situation. C'est sûr que j'attends une réunion".