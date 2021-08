Tottenham - Heung-min Son : "Harry Kane est tellement important pour nous"

Buteur décisif face à City, l'attaquant des Spurs a évoqué le dossier Harry Kane, son compère d'attaque qui ne cesse d'alimenter les rumeurs cet été.

Buteur décisif face à Manchester City ce dimanche (1-0), Heung-min Son a fait déchanter le Champion d'Angleterre dès la 1ère journée de Premier League. Auteur d'un but qu'il ne doit qu'à lui-même, le Coréen a aussi fait oublier Harry Kane, absent de la feuille de match et annoncé avec insistance du côté de City cet été.

L'unique buteur de la rencontre s'est confié au micro de Sky Sports au terme de celle-ci, se félicitant du retour du public et d'être parvenu à faire tomber l'équipe de Pep Guardiola. "De toute évidence, nous voulions bien commencer le premier match de la saison et avec les fans. C'était une performance incroyable et tout le monde a travaillé si dur pour obtenir ces trois points. Manchester City est actuellement le meilleure équipe du monde donc nous nous sommes battus pour les trois points et cela signifie beaucoup pour nous en ce début de saison", a d'abord confié l'attaquant des Spurs, qui n'avait d'yeux que pour les supporters présents dans les travées du stade.

"Harry est tellement, tellement important pour nous"

"C'est une excellente soirée. Les supporters nous ont manqué. Le football, c'est avant tout les supporters. Nous avons joué pour eux et les soutenons. Ils comptaient beaucoup pour moi et pour nous. Je suis reconnaissant qu'ils viennent au stade et nous soutiennent. J'ai vraiment apprécié cet après-midi", a ainsi ajouté le buteur.

Selon lui, le bon travail effectué tout l'été a dessiné les contours de ce succès contre City. "Nous avons fait un excellent travail. Nous savons que Manchester City est l'une des meilleures équipes du monde, nous nous sommes donc très bien préparés. Nous avons travaillé dur en pré-saison et nous l'avons montré sur le terrain. Les fans ont vu que nous étions dangereux, car c'était le cas, c'était un très bon match", a analysé Heung-min Son, qui a enfin abordé l'épineux sujet Harry Kane.

"Nous sommes tous professionnels. Nous voulions nous concentrer sur ce match, peu importe qui est impliqué ou non. De toute évidence, Harry est tellement, tellement important pour nous", a insisté l'attaquant de Tottenham, qui forme aux côtés de l'international anglais un duo redoutable craint par l'Europe entière.