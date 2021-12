Tottenham : Antonio Conte se paye la Premier League

Le Boxing Day 2021 aura lieu en Premier League. Enfin, partiellement. En effet, trois rencontres du championnat d'Angleterre ont déjà été reporté concernant la prochaine journée dont le match de Liverpool face à Leeds. La faute à une augmentation constante des cas de Covid-19 dans plusieurs équipes de Premier League. Une réunion a d'ailleurs eu lieu entre les organisateurs du championnats et les clubs anglais afin de décider de la suite des évènements et de la décision de maintenir ou non le Boxing Day.

Deux matches de Premier League reportés pour cause de Covid

Jeudi, les joueurs et les managers ont mis en avant la santé des joueurs alors que plusieurs équipes vont jouer deux fois en trois jours après Noël alors que certaines d'entres elles ont un effectif diminué en raison des joueurs positifs au Covid dans leurs rangs. La Premier League a tenu une réunion avec les managers et les capitaines des clubs pour discuter de l'enchaînement des matches, mais a tenu à maintenir le calendrier des rencontres, comme si de rien n'était.

"Nous avons fait face à un mur"

Une décision qui n'a pas forcément plu à Antonio Conte. Mais plus que la décision, c'est la manière et la façon dont s'est déroulé la réunion qui ne n'a pas apprécié le technicien de Tottenham. En conférence de presse, l'Italien a vidé son sac et affiché son mécontentement suite à cette réunion : "Je dois être honnête, je pense que c'était une réunion (où) nous avons essayé de parler. Certains entraîneurs ont essayé de parler pour demander une solution mais je pense que tout était décidé. Nous avons fait face à un mur. Pour cette raison, je préfère ne pas entrer dans la discussion".

"La réunion était-elle une perte de temps ? Je pense que oui. Quand vous avez un mur devant vous, vous pouvez parler et demander ce que vous voulez, mais chaque décision a (déjà) été prise. Ce n'est pas facile pour nous, ce n'est pas facile pour toutes les équipes de jouer après seulement une journée, ce n'est pas simple. Il faut très bien gérer la situation car on risque de perdre des joueurs sur blessure", a regretté l'ancien technicien de Chelsea.

Conte a peur de la fatigue post-Covid pour ses joueurs

Antonio Conte est d'autant plus inquiet que son équipe va enchaîner deux matches en 48 heures alors que son effectif a été durement touché par le Covid ces dernières semaines et a vu plusieurs de ses matches être reportés : "Nous devons faire très attention, surtout mon équipe. N'oubliez pas que nous avons eu la moitié de notre équipe (out) avec Covid... Quand vous avez le Covid, alors vous devez vivre avec cette situation pendant deux à trois semaines après avoir fini avec le Covid. S'il y a quelqu'un qui a un peu de fatigue, il sera très important d'avoir une bonne discussion avec les joueurs car il faut gérer cette période".

Frustré par le fonctionnement de la Premier League, Antonio Conte a préféré se contenir. L'Italien n'a pas été aussi virulent que Pep Guardiola qui a appelé les joueurs et les techniciens à faire grêve durant cette période du Boxing Day afin de faire comprendre aux organisateurs du championnat que la santé des joueurs doit être prise en compte. Selon toute vraisemblance, le Boxing Day aura bel et bien lieu, en tout cas le championnat ne sera pas arrêté, mais reste à savoir si les prochaines rencontres auront lieu dans leur majorité ou si plusieurs d'entres elles seront reportées.