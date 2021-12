Manchester City : Pep Guardiola songe à la grève

En Angleterre plus qu'ailleurs, le variant Omicron fait des ravages. Outre-Manche, la flambée des cas positifs au Covid-19 atteint des niveaux records, faisant craindre la saturation du système de santé britannique. Malgré la vague sans précédent, le football est toujours au programme en cette période de fêtes, et ce alors que les clubs sont largement diminués.



Ousmane Dembélé va prolonger de cinq ans au Barça



En effet, de nombreuses équipes sont confrontées à des clusters, incitant les instances à reporter plusieurs rencontres. Décision a été prise de continuer à jouer, et donc de surcharger encore davantage un calendrier qui n'en avait pas vraiment besoin dans les prochaines semaines... Suffisant pour provoquer la colère de Pep Guardiola, coach de Manchester City.



Guardiola s'inquiète pour ses joueurs...



En bref, le Catalan s'insurge de la décision de jouer malgré des vents contraires, et s'inquiète des prochaines semaines de compétition. Pour lui, la grève pourrait être la solution. "Les joueurs et les managers tous ensemble ont besoin de faire une grève ou faire quelque chose parce que les mots seuls ne suffiront pas. Cela ne va pas être résolu parce que pour l'UEFA, la FIFA, la Premier League, les diffuseurs, les affaires sont plus importantes que le bien-être des joueurs", a revendiqué le technicien de Manchester City, inquiet pour ses joueurs.



"Ici, chacun décide pour lui-même. Nous parlons de bien-être des joueurs, peut-être que les associations de joueurs devraient dire : "OK, nous ne jouons plus tant que nous n'avons pas résolu cette situation", a ensuite proposé l'ancien du FC Barcelone et du Bayern Munich.



La colère de l'Espagnol ne s'arrête pas là. En Angleterre, la règle des cinq changements va être supprimée, les "petites" équipes ayant estimé que celle-ci avantageait les cadors aux effectifs mieux armés. Un non-sens total pour Pep Guardiola. "Nous parlons du bien-être des joueurs, mais c'est le seul pays qui n'accepte pas cinq remplacements. Nous n'en avons que trois. Pourquoi ? C'est beaucoup mieux pour tout le monde avec le nombre de matches auxquels nous jouons tous. Mais la Premier League ou les clubs ont décidé de ne pas le faire". Pour rappel, 14 des 20 clubs de Premier League devaient voter pour le maintien des cinq changements pour que la règle perdure. Un seuil qui n'a donc pas été atteint.