Toni Kroos, le rebondissement complètement fou

Toni Kroos n'a pas encore décidé s'il continuera à jouer après la fin de cette saison, mais il est encouragé à partir en beauté

Son compatriote Antonio Rudiger a pour la deuxième fois exhorté Kroos à sortir de sa retraite pour l'Allemagne et à la conduire à l'Euro 2024 devant son public. Kroos, 34 ans, a quitté la Mannschaft après l'Euro 2020 (organisé en 2021), après une nouvelle élimination décevante pour son équipe, lui qui compte 106 sélections.

Rudiger, cité par Relevo, a fait l'éloge de son coéquipier et a clairement indiqué qu'il pourrait être crucial pour son équipe cet été. "C'est à la maison, nous voulons avoir les meilleurs joueurs sur place, et en ce moment je vois Toni comme l'un des meilleurs joueurs allemands, parce qu'il est aussi l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid en ce moment".

L'Allemagne affrontera l'Écosse, la Hongrie et la Suisse en phase de groupes, alors qu'elle revient à la maison pour un tournoi international majeur, 18 ans après la Coupe du monde 2006. L'entraîneur Julian Nagelsmann jouera sans doute un rôle déterminant, et il devra probablement garantir à Kroos un rôle crucial au milieu de terrain, malgré la concurrence d'Ilkay Gundogan, de Jamal Musiala et de Joshua Kimmich.