Toni Kroos, "la plus grosse erreur de l'histoire du Bayern"

Ancien joueur du Bayern Munich, Toni Kroos prend sa retraite du football cet été après l’Euro 2024 en Allemagne.

Le football perdra un de ses hommes forts cet été. Toni Kroos a annoncé qu’il arrête de jouer après le prochain Championnat d’Europe (14 juin – 14 juillet) qui se jouera dans son Allemagne natale. Considéré comme l’un des meilleurs milieux centraux au monde, le joueur allemand aurait été une grosse perte pour le Bayern Munich, qui l’a vendu au Real Madrid en 2014.

Günter Netzer rend hommage à Toni Kroos

Ancien milieu offensif du Real Madrid (1973 – 1976) et légende du football allemand, Günter Netzer a mis en valeur la figure de Toni Kroos après avoir remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid, à l’occasion de son dernier match avec le maillot de la Maison Blanche. Se confiant à BILD, Netzer a fait savoir au journal allemand que Toni Kroos « a toujours été le joueur préféré de Carlo Ancelotti et qu'il avait besoin de quelqu'un comme lui ».

« J'ai le plus grand respect pour l'œuvre de Toni Kroos et je lui souhaite le point culminant et la grande conclusion de sa grande carrière au Championnat d'Europe », a ajouté l’ancien manager du FC Schalke 04.

Le Bayern a fait une grosse erreur sur Kroos, selon Lothar Matthäus

Une autre légende du football allemand et actuellement représentant du Bayern Munich, Lothar Matthäus estime que le club bavarois a fait la pire bévue de sa vie en laissant partir Toni Kroos au Real Madrid en 2014. Se confiant également à BILD, l’ancien sélectionneur de la Bulgarie a proposé que « l'UEFA crée son propre trophée pour l'œuvre de Toni Kroos » ajoutant que « sa carrière est déjà parfaite ».

« Non seulement il a toujours impressionné sur le terrain, mais il a également reçu l'amour et la reconnaissance des supporters. Il occupe une place importante dans l'équipe », a-t-il souligné à propos de Kroos.

L’ancien joueur de la Mannschaft a également évoqué le départ, il y a dix ans, du milieu de terrain du Bayern vers le Real Madrid, qu'il a décrit du « point de vue du FC Bayern » comme « la plus grande erreur de l'histoire du club » et qui était dû « simplement par émotions et vanité ».

« Comme pour le départ de David Alaba, les actions ici n'étaient pas rationnelles. L'affaire Kroos hantera les responsables pendant encore de très nombreuses années », a Matthäus.