Toni Kroos, la bonne nouvelle du Real Madrid

Le métronome du Real Madrid est de retour en forme et c'est une excellente nouvelle pour le club merengue.

Selon AS, Toni Kroos a vécu une trêve internationale inhabituelle. L'Allemand s'est remis des problèmes de blessure qui l'ont accablé au début de la saison et a travaillé à Valdebebas pendant une période où il aurait normalement représenté son pays.

Sa retraite internationale lui permet cependant de se concentrer à 100% sur ses performances avec le Real Madrid à l'automne de sa carrière.

Carlo Ancelotti lui a donné 24 minutes contre Sheriff Tiraspol en Ligue des champions et une heure contre l'Espanyol en Liga, dans le but d'aider le métronome à retrouver son meilleur niveau physique et technique.

Créatif et intelligent, l'Allemand est passé maître dans l'art de contrôler le jeu et de faire les bonnes passes pour débloquer les adversaires les plus tenaces.

Depuis que Kroos est arrivé au Santiago Bernabeu à l'été 2014, il a le deuxième meilleur pourcentage de passes réussies (93,1 %) de tous les milieux de terrain dans les cinq grands championnats européens.

Seul Axel Witsel, du Borussia Dortmund, peut se targuer d'un pourcentage plus élevé (93,6 %).

Kroos a délivré 12 passes décisives la saison dernière, plus que n'importe quel autre joueur madrilène toutes compétitions confondues, et en a délivré 55 au total au cours de ses huit années au club.