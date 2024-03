Toni Kroos en veut à Ancelotti

Toni Kroos n'a jamais eu peur de dire ce qu'il pensait, et il a clairement indiqué qu'à son avis, Ancelotti s'était trompé contre le RB Leipzig

Les Merengue se sont imposés 2-1 sur l'ensemble des deux matches, mais ont conservé leur avantage pendant la majeure partie de la rencontre, et ont été soulagés lorsque l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre. Ancelotti a surpris beaucoup de monde en alignant cinq milieux de terrain, avec Fede Valverde à droite du milieu de terrain, Vinicius Junior et Jude Bellingham plus en avant, laissant Rodrygo Goes de côté. Après le match, Kroos a fait l'éloge de Leipzig, tout en admettant que la forme de son équipe n'avait pas aidé.

"Leipzig a bien joué, ils ont très bien défendu et, grâce à leur défense, ils ont pu créer de bonnes contre-attaques. Nous savions qu'ils pouvaient être dangereux. Jusqu'à un certain point, nous étions bons avec le ballon, mais nous n'avions pas assez d'attaquants pour être dangereux.

Kroos cash sur Ancelotti

Les joueurs n'ont pas cherché à cacher que cette soirée du Real Madrid était loin d'être un grand cru. "Le résultat est une chose, la façon de jouer en est une autre. A la mi-temps, nous étions satisfaits du résultat, mais pas de la façon dont nous jouions. La deuxième mi-temps a été un peu meilleure, mais pas encore suffisante pour dire que nous méritons d'être au prochain tour. Nous n'avons pas été bons du tout, mais nous sommes en quarts de finale", a-t-il déclaré à Diario AS.

La critique de Kroos n'est pas unique non plus. Ancelotti lui-même a admis qu'il n'aurait pas aligné la même équipe avec le recul. Quoi qu'il en soit, les Blancos sont prêts à se battre pour les quarts de finale.