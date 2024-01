Toni Kroos continue sa dispute avec l'Arabie saoudite

Le milieu allemand du Real Madrid Toni Kroos continue sa bisbille avec l'Arabie saoudite

Le Real Madrid s'est imposé 4-1 face au FC Barcelone dimanche soir, sous les acclamations du public saoudien, composé en majorité de Madrilènes. Mais pas Toni Kroos, qui a continué à être sifflé et hué à chaque fois qu'il a touché le ballon, comme ce fut le cas contre l'Atlético de Madrid.

Le milieu de terrain allemand avait déclaré par le passé que l'Arabie saoudite ne respectait pas les droits de l'homme, qu'il n'irait jamais s'y installer et qu'il pensait que ceux qui avaient encore quelque chose à offrir au plus haut niveau étaient une honte.

Cela n'a pas semblé déranger Kroos, qui a réalisé deux performances magistrales en finale et en demi-finale, malgré les sifflets. Après le premier match, il s'est moqué des sifflets dans un tweet d'après-match, et il a de nouveau remarqué la réaction dimanche soir. Selon Marca, Kroos n'a pas mis le t-shirt "vainqueur de la Supercoupe" après le match, contrairement à ses coéquipiers, qui arboraient un numéro 13 géant, indiquant le nombre de victoires du Real Madrid, et une phrase écrite en arabe.