Timo Werner sous le charme de Jamal Musiala

L'attaquant de la Mannschaft s'est montré élogieux envers son jeune coéquipier, déjà impressionnant sur le terrain malgré ses 18 ans.

Après sa victoire face au Liechtenstein, l'Allemagne enchaîne ce dimanche face à l'Arménie dans ces qualifications pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Buteur jeudi soir sur une passe décisive du jeune prodige Jamal Musiala, Timo Werner a dit tout le bien qu'il pensait du milieu offensif du Bayern Munich.

"Il va sur le terrain, s'amuse et joue comme il veut. Peut-être que le reste d'entre nous devrait s'y remettre. Nous jouons au football parce que c'est amusant. Vous pouvez apprendre une chose ou deux de sa liberté, de sa jeunesse", a lâche l'attaquant de Chelsea, qui voit dans son jeune coéquipier une sorte de modèle d'insouciance.

"Il a explosé au cours des six derniers mois, c’est un grand joueur et a un avenir énorme. Nous sommes heureux d’avoir des joueurs de son âge avec nous."

Werner ne se fait guère d'inquiétude concernant le potentiel offensif de la Mannschaft : "Nous avons tellement de joueurs buteurs dans l'équipe que vous n'aurez aucun problème pour marquer des buts à long terme", a-t-il promis.

"Lorsque notre manière de jouer sera plus claire, la clarté et la constance devant le but seront également de nouveau meilleures. Nous devons être conscients que chaque occasion est une grande chance, et que chaque occasion compte."

L'attaquant a également évoqué le début du mandat d'Hansi Flick, qui a fait ses débuts à la tête de la sélection, lui qui avait tenté de recruter Werner et Havertz de son temps au Bayern Munich.

"Nous n’avons pas parlé du passé, nous sommes heureux de pouvoir travailler ensemble maintenant. On s’est toujours bien entendu, dit encore Werner. Dans le premier match, j’ai pu montrer avec mon but que ce n’était pas une très mauvaise idée de me laisser jouer.

"Parfois, vous gagnez un match comme celui-là contre le Liechtenstein 8-0 parce que les premières occasions vont au fond. À d’autres occasions, cependant, vous ne gagnez que 2-0. Le temps viendra à nouveau où nous marquons deux buts sur une demie occasion."

Une efficacité diabolique que la Mannschaft espère bien retrouver dès ce dimanche face à l'Arménie, afin de faire un pas de plus vers le Qatar.