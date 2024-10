Thomas Tuchel en Angleterre, c’est fait

Parti du Bayern Munich cet été, Thomas Tuchel ne va pas galérer pour longtemps. L’Allemand va s’assoir sur le banc d’une grande nation de football.

Thomas Tuchel est libre de tout contrat et ne coûtera pas une fortune à une équipe qui désire le faire signer. Libéré par le Bayern Munich, qui s’est tourné vers Vincent Kompany, le technicien allemand est proche de devenir le sélectionneur pour la première fois de sa carrière.

Tuchel proche de diriger les Three Lions

La sélection nationale d’Angleterre est sans un sélectionneur principal depuis le départ de Gareth Southgate après le Championnat d’Europe raté en Allemagne face à l’Espagne. Lee Carsley étant en train d’assurer l’intérim depuis, la Fédération anglaise de football (FA) est dans la quête sérieuse d’un nouvel entraîneur pour prendre les rênes de l’équipe nationale.

Récemment, nous avions évoqué un intérêt de la FA pour l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Selon les informations de The Athletic et du Telegraph, l’ancien coach du Paris Saint-Germain est en discussions très avancées avec la Fédération pour prendre les commandes de la sélection des Three Lions en remplacement de Lee Carsley, intérimaire.

L'article continue ci-dessous

Si Pep Guardiola était la priorité de la Fédération anglaise pour prendre ce poste, selon Fabrizio Romano, c’est finalement Thomas Tuchel qui sera choisi puisque les dirigeants de Manchester City sont confiants de pouvoir conserver Pep Guardiola. Tuchel, qui était annoncé à Manchester United, s'est ouvert à la possibilité de devenir le nouvel entraîneur-chef de l'Angleterre dès le mois de juillet. L’ancien coach de Chelsea est désormais le favori pour prendre les commandes des Three Lions.