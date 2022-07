Thomas Tuchel demande d’autres recrues à Chelsea

Le coach allemand espère obtenir d’autres renforts pour son équipe londonienne, et en particulier en défense.

L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, vise quatre nouvelles recrues défensives.

Selon le quotidien britannique Evening Standard, le technicien allemand a indiqué à son board qu'il souhaitait recruter encore trois défenseurs centraux et un défenseur latéral cet été.

Tuchel doit rebâtir sa défense

L’ancien entraineur du PSG a prévu un remaniement de la défense après les départs d'Antonio Rudiger et Andreas Christensen. Marcos Alonso et Cesar Azpilicueta devraient aussi partir et s’engager en faveur de Barcelone. Les Londoniens risquent donc de se retrouver à court d’options sur le plan défensif.

Le défenseur central Kalidou Koulibaly est déjà arrivé de Naples pour 40 millions d’euros, mais Tuchel ne veut pas se contenter de cette seule arrivée.

Chelsea s'intéresse à Presnel Kimpembe, l’arrière central du PSG, et devrait relancer son intérêt pour un autre français, en la personne de Jules Koundé. Il y a aussi la piste Jonathan Clauss qui a été évoquée dans la presse, mais aucune approche concrète n’a encore eu lieu.