Thomas Tuchel avoue l'influence de Guardiola

Avant le choc contre Manchester City, Tuchel évoque l'influence de Pep Guardiola en conférence de presse.

PepGuardiola a une influence sur vous?

Une énorme influence, car quand il était entraîneur à Barcelone, je n'avais pas la chance de le connaître personnellement, mais je regardais presque tous les matchs. J'ai été très impressionné par la façon dont ils ont réussi, par le style qu'ils jouaient, tous les gars de l'académie, la possession du ballon offensif. Et ce qui était peut-être le plus impressionnant dans cette équipe, c'était la mentalité et la façon dont ils défendaient lorsqu'ils perdaient le ballon. J'ai donc beaucoup appris en regardant les matchs, à mieux comprendre le jeuC'était donc une très grande leçon. A cette époque, j'entraînais l'académie puis je devenais coach à Mayence."

5 rencontres contre Pep pas de victoires

Nous devons accepter qu'il existe un fossé entre nous et Manchester City. Si vous regardez le match en Premier League et les matchs des dernières années, nous devons l'accepter. Et il est important que nous acceptions cela sans nous rendre trop petits. Donc à partir de l'année prochaine, dès le premier jour de la saison prochaine, nous les pourchasserons, nous essaierons de combler l'écart entre nous. Et c'est la référence. Pour moi, en Europe, il y a deux équipes qui sont la référence, il y a le Bayern Munich et Manchester City. Nous nous sommes rapprochés et il est temps de les battre, et le prochain essai aura lieu demain. Je ne crois pas à la taille des clubs, à la résistance ou à l'égalité ou non. Nous devons admettre qu'il y a un écart, mais pendant 90 minutes, nous sommes très conscients de nous-mêmes et très confiants que nous pensons pouvoir combler l'écart demain pour un match. Et c'est l'objectif de demain.

Quel genre de match ce sera ?

Je ne pense pas que les deux équipes soient comme des équipes d'échecs qui sont trop tactiques. Je pense que le football anglais, le jeu de City, notre jeu est une question d'intensité sans le ballon. Je m'attends donc à un match exigeant et de très haute intensité. City se définit avec un ADN et un style clairs. Ils veulent le ballon, une possession élevée, des récupérations de balle élevées. Nous voulons cela aussi, alors nous devons nous battre pour ces moments et les faire souffrir. Nous devons être sur le point et avoir de la précision avec nos passes et notre position si nous voulons leur faire du mal. Ensuite, nous devons être sur eux à chaque minute, pour ne pas permettre les chances faciles et l'exploitation des espaces entre nos lignes. Nous devons être très courageux, jouer avec courage, être aventureux et faire ce qu'il faut. C'est un grand défi et c'est le bon moment pour nous de relever un défi comme celui-ci.

Qu'est-ce qu'une victoire de demain ferait pour vous et les joueurs pour déterminer où vous en êtes en ce moment?

Nous sommes dans un bon moment. Nous avons eu un revers contre West Brom mais nous avons eu une excellente réponse. Nous avons eu des défis à relever et nous avons fait deux très bons matchs, deux matchs intenses. C'était un gros défi contre Porto avec beaucoup de pression et des situations différentes. Nous sommes arrivés dans la première étape où tout est ouvert et nous sommes arrivés dans la deuxième étape en favoris. Nous avons dû gérer le match, les résultats et les influences de l'extérieur [au match retour contre Porto]. J'étais très fier de la façon dont nous avons fait cela. Nous avons fait ce qu'il fallait, nous méritions une victoire. Nous avons concédé un but tardif et nous avons perdu 1-0, mais si vous allez perdre, perdez un match retour après avoir remporté le premier 2-0. Cela ne nous a donc pas touché. C'est un bon moment pour jouer City et Pep.

Vous avez tellement de concurrence pour vos positions offensives. Quelle est la dynamique entre les attaquants?

Nous avons choisi les mêmes gars offensifs contre Crystal Palace et le match retour face à Porto. Les autres gars doivent donc se battre pour leur place et ils le font. Il n'y a pas beaucoup de temps d'entraînement entre les matchs avec le calendrier que nous avons. Donc, dans les minutes dont vous disposez, vous devez l'utiliser. Comme vous pouvez l'imaginer, si vous avez de bons résultats, de l'élan, étant qualifiés pour les demi-finales, au niveau de l'ambiance et du comportement au vestiaire nous sommes dans un bon moment.